Будь как Далай-лама: Степанов потроллил "антивакцинаторов"
Максим Степанов пошутил над так называемыми "коллаборационистами COVID-19". Политик призвал не слушать глупостей и быть, как Далай-лама.
Источник:Фейсбук Максима Степанова
Он вакцинировался именно индийским препаратом CoviShield, которым вакцинируют украинцев.
Актуально Украинские министры провакцинируются, чтобы показать пример
Свой пост Степанов проиллюстрировал собственным портретом от художника Александра Ройтбурда.
Коллаборантам COVID-19 посвящается: Далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупостей, делайте мудрый выбор. Будьте как Далай-лама,
– отметил Степанов.
Вакцинация Далай-ламы: детали
- Духовный лидер Тибета Далай-лама вакцинировался 6 марта в больнице в индийском городе Дхармсала.
- После процедуры Далай-лама обратился к людям. Он призвал не бояться вакцинации и подчеркнул, что "для предотвращения серьезных проблем эта инъекция очень, очень полезна".
- В течение 30 минут после вакцинации за духовным лидером наблюдали медики.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter