Корабель українських Військово-морських сил "Вінниця" перетворять на музей. Раніше у ЗМІ повідомляли, що його збираються порізати на брухт.

Однак 27 лютого озвучили офіційне рішення про міністра оборони України: Андрій Таран наказав зробити з останнього українського корвета корабель-музей.

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Корвет "Вінниця" стане музеєм

Щоб реалізувати рішення Міноборони про створення з корвета "Вінниця" музею потрібно ще зробити кілька важливих кроків. Серед них:

Передати корвет як музейний предмет до Центрального військово-морського музею (це філія Національного військово-історичного музею України).

Далі організувати державно-приватне партнерство та в такому форматі розмістити "Вінницю" на 8 причалі порту Миколаєва.

Створення на базі бойового судна музейної експозиції дозволить перетворити його в один із потужних центрів військово-патріотичного виховання молоді,

– наголосив Таран.

У світі, до слова, існують сотні кораблів-музеїв. Наприклад, вітрильний лінійний корабель "Вікторі" у Британії, "Айова" в Лос-Анджелесі. За словами міністра оборони, за схожим прикладом вчинять і в Україні.

Тож згодом завдяки "Вінниці" будуть популяризувати традиції українського військового флоту, а 8 причал у Миколаєві "стане одним і осередків туризму міста-корабелів".

Нагадаємо, на початку лютого в ЗМІ з'явилася інформація, що "Вінницю" зібралися порізати на брухт. Що й не дивно, адже стан корабля поганий вже давно.

Корвет "Вінниця" в Одесі у 2017 / Фото "Думская"

Що слід знати про корвет "Вінниця"

"Вінниця" – якісний зразок кораблебудування 70-х років ХХ століття (спустили на воду 45 років тому – у 1976). Це багатоцільовий прибережний корабель.

До 1992 року він виконував прикордонні сторожові функції у Чорному морі в армії СРСР, потім перейшов на службу українських Військово-морських сил.

За даними "Українського мілітарного порталу", корабель планували списати ще до 2013 року (більшість систем та озброєння там вже не працюють, корпус також у критичному стані), але потім сталася біда – Росія захопила Крим, а разом із ним і 80% українських військових кораблів. Тож корвет "Вінниця" залишився у бойовому складі флоту.