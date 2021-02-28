На брухт не поріжуть: останній корвет України "Вінниця" стане музеєм
Корабель українських Військово-морських сил "Вінниця" перетворять на музей. Раніше у ЗМІ повідомляли, що його збираються порізати на брухт.
Источник:Міністерство оборони
Однак 27 лютого озвучили офіційне рішення про міністра оборони України: Андрій Таран наказав зробити з останнього українського корвета корабель-музей.
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Корвет "Вінниця" стане музеєм
Щоб реалізувати рішення Міноборони про створення з корвета "Вінниця" музею потрібно ще зробити кілька важливих кроків. Серед них:
- Передати корвет як музейний предмет до Центрального військово-морського музею (це філія Національного військово-історичного музею України).
- Далі організувати державно-приватне партнерство та в такому форматі розмістити "Вінницю" на 8 причалі порту Миколаєва.
Створення на базі бойового судна музейної експозиції дозволить перетворити його в один із потужних центрів військово-патріотичного виховання молоді,
– наголосив Таран.
У світі, до слова, існують сотні кораблів-музеїв. Наприклад, вітрильний лінійний корабель "Вікторі" у Британії, "Айова" в Лос-Анджелесі. За словами міністра оборони, за схожим прикладом вчинять і в Україні.
- Тож згодом завдяки "Вінниці" будуть популяризувати традиції українського військового флоту, а 8 причал у Миколаєві "стане одним і осередків туризму міста-корабелів".
Що слід знати про корвет "Вінниця"
- "Вінниця" – якісний зразок кораблебудування 70-х років ХХ століття (спустили на воду 45 років тому – у 1976). Це багатоцільовий прибережний корабель.
- До 1992 року він виконував прикордонні сторожові функції у Чорному морі в армії СРСР, потім перейшов на службу українських Військово-морських сил.
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