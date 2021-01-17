Нарушения во время выборов: полицейские задержали киевлян за участие в избирательных "каруселях"
В городе Бровары за нарушение избирательного законодательства полицейские задержали 5 киевлян. Они сменили место регистрации и незаконно проголосовали на одном из избирательных участков.
Хозяин квартиры, где жители Киева прописались, этих людей не знает и разрешения на регистрацию им не давал. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
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Проводится расследование
- Сейчас с задержанными работают правоохранители.
- Преступление квалифицировали по статье о предоставлении ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей.
- Злоумышленникам грозит лишение свободы от 2 до 4 лет.
В Броварах полиция задержала киевлян за нарушение избирательного законодательства / Фото Нацполиции
В Броварах полиция задержала киевлян за нарушение избирательного законодательства / Фото Нацполиции
Что известно о местных выборах
- 17 января сразу в 3 городах Украины стартовал второй тур местных выборов.
- В Броварах ранее суд отменил предварительные результаты голосования за мэра и членов горсовета из-за нарушения тайны голосования.
- Выборы в Борисполе проводятся из-за смерти от коронавируса действующего мэра Анатолия Федорчука, который победил на местных выборах 25 октября.
- В Новгород-Северском также назначили повторное голосование из-за смерти городского головы. На предыдущих выборах победу одержал Олег Бондаренко. К сожалению, коронавирус спровоцировал у него двустороннюю пневмонию, которая поразила легкие на 80%.
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