В городе Бровары за нарушение избирательного законодательства полицейские задержали 5 киевлян. Они сменили место регистрации и незаконно проголосовали на одном из избирательных участков.

Хозяин квартиры, где жители Киева прописались, этих людей не знает и разрешения на регистрацию им не давал. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области. Читайте также Выборы в Борисполе, Броварах и Новгород-Северском: полиция фиксирует первые нарушения Проводится расследование Сейчас с задержанными работают правоохранители.

Преступление квалифицировали по статье о предоставлении ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей.

Злоумышленникам грозит лишение свободы от 2 до 4 лет.

В Броварах полиция задержала киевлян за нарушение избирательного законодательства / Фото Нацполиции

В Броварах полиция задержала киевлян за нарушение избирательного законодательства / Фото Нацполиции Что известно о местных выборах 17 января сразу в 3 городах Украины стартовал второй тур местных выборов.

В Броварах ранее суд отменил предварительные результаты голосования за мэра и членов горсовета из-за нарушения тайны голосования.

Выборы в Борисполе проводятся из-за смерти от коронавируса действующего мэра Анатолия Федорчука, который победил на местных выборах 25 октября.

В Новгород-Северском также назначили повторное голосование из-за смерти городского головы. На предыдущих выборах победу одержал Олег Бондаренко. К сожалению, коронавирус спровоцировал у него двустороннюю пневмонию, которая поразила легкие на 80%.