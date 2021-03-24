Угрозы со стороны Китая и России стали главными темами встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая завершилась в Брюсселе . Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что все союзники ожидают, что отношения с Москвой будут оставаться вызовом.

Альянс и в дальнейшем будет использовать такой подход, даже если сотрудничать с Москвой для продвижения своих интересов – работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее необдуманные и враждебные действия.

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В то же время символическим, но важным в Брюсселе стало заявление министров иностранных дел 30 стран НАТО о том, что они преданы 5-й статье договора о создании Альянса. Она провозглашает, что нападение на одну из этих стран является нападением на всех. Единственный случай в истории, когда статью привлекли, была защита США 11 сентября 2001 года из-за террористических нападений.

Нарушение через перекрытие Суэцкого канала

Эксперты прогнозируют определенные нарушения в глобальной цепи поставок энергии из-за перекрытия Суэцкого канала гигантским контейнерным судном. Сейчас с обеих сторон водного пути образовались очереди танкеров, перевозящих саудовскую, российскую и американскую нефть. 8 буксерних катеров работают над освобождением судна, длина которого 400 метров.

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