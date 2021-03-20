Во время оккупации россиянами украинского Крыма наши военные не применяли оружие. Однако, по мнению командира 93-й ОМБр Дмитрия Брыжинского, чтобы оценивать действия людей, нужно учесть обстоятельства в конкретном месте, а не только на должности.

Брыжинский предположил, что вероятно, сыграло роль, то, что семья крымских военных была совсем рядом, под прицелами "казачков".

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Что сказал командир

Брыжинский рассказал, что в начале 2014 года были совсем другие мнения.

Отжимают Крым, а мы ничего не делаем. Что происходит? Как это так? Нужно воевать,

– сказал комбриг.

Однако военный подчеркнул, если бы у всех в Крыму сработал "тумблер", то все, возможно, сложилось бы иначе.

"Какой тумблер? В районе Шостки есть река Ива. Стоим мы там, бойцы копают окопы, а мы с замполитом снова беседуем о перспективах. Ну, вот попрут сейчас россияне – что тогда делать? Замполит говорит: "Что-что... Стрельнем, а там будем смотреть". И все. Тумблер вдруг срабатывает", – рассказал военный.

По словам Брыжинского, у ребят в Крыму этот тумблер не сработал. Хотя он отметил, что все может быть иначе, когда твоя семья там.

Обратите внимание! Россия оккупировала Крым в 2014 году. В марте агрессор провел там незаконный референдум и объявил полуостров своим. С тех пор Крым уже 7 год находится под российской оккупацией.