Недавно в район проведения операции Объединенных сил состоялся визит Вооруженных сил Великобритании. Они оценили эффективность подготовки украинских военных в рамках операции "ORBITAL".

Детали визита британских военных

Делегация также ознакомилась с ситуацией по безопасности на востоке Украины.

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Иностранные представители посетили Объединенный центр гражданско-военного сотрудничества в Краматорске.

Во время брифинга заместитель командующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев и представители Объединенного центра ГВС ознакомили британскую делегацию с ситуацией по безопасности на востоке.

Кроме того, делегация также ознакомилась с порядком работы на КПВВ Майорское.

Визит завершился встречей с представителями Офиса координации гуманитарных вопросов ООН.