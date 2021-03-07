Британская делегация посетила украинских военных в зоне ООС
Недавно в район проведения операции Объединенных сил состоялся визит Вооруженных сил Великобритании. Они оценили эффективность подготовки украинских военных в рамках операции "ORBITAL".
Источник:штаб ООС
Детали визита британских военных
Делегация также ознакомилась с ситуацией по безопасности на востоке Украины.
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Иностранные представители посетили Объединенный центр гражданско-военного сотрудничества в Краматорске.
Во время брифинга заместитель командующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев и представители Объединенного центра ГВС ознакомили британскую делегацию с ситуацией по безопасности на востоке.
Кроме того, делегация также ознакомилась с порядком работы на КПВВ Майорское.
Визит завершился встречей с представителями Офиса координации гуманитарных вопросов ООН.
Что известно об операции "ORBITAL"
В 2015 году правительство Великобритании, при поддержке Палаты лордов, одобрило операцию "ORBITAL". Она предусматривает, что тренировочная группа британских инструкторов и военный персонал отправятся в Украину для оказания помощи по развитию оперативных и боевых возможностей ВСУ.
С марта 2015 года, с участием британских инструкторов, подготовили более 22 500 украинских военнослужащих.
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