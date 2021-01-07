Великобритания разрешила своим кораблям заходить в порты оккупированного Россией Крыма в случае возникновения экстренных ситуаций. В посольстве Великобритании в Украине заявили, что это решение не означает "ослабления" санкционного режима против России.

Как пояснила госпожа посол Мелинда Симмонс, Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины. Об этом говорится на странице посольства в фейсбуке.

Важно Почему Нидерланды поддерживают санкции против России и сколько это будет продолжаться

Мелинда Симмонс отметила, что сообщение о том, что эти санкции против России ослабили, являются ложными.

Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины и соблюдает санкции против России за незаконную аннексию Крыма,

– говорится в сообщении британского посольства.

Суда Великобритании могут заходить в порты Крыма

С 1 января 2021 года Великобритания разрешила своим судам заходить в Керченский, Ялтинский и Евпаторийский порты оккупированного Россией Крыма в экстренных случаях.

оккупированного Россией Крыма Торговым судам позволяют оплачивать лоцманские услуги за проход через Керченский пролив и за пользование портами оккупированного полуострова.

за и за пользование портами оккупированного полуострова. Это решение будет действующее еще не менее 6 лет.

Позиция МИД Украины

Спикер МИД Украины Олег Николенко напомнил, что 1 января 2021 года Великобритания вышла из состава ЕС. Поэтому Британия начала процедуру переноса европейских санкционных режимов, в том числе по России, в собственное национальное законодательство.

И раньше была возможность осуществления расчетов за основополагающие потребности в крымских портах, в частности приобретение продуктов питания, лекарств, оплату лечения. Ни о каких других нововведениях не говорится,

– добавил Николенко.

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