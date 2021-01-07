Британия разрешила своим судам заходить в Крым: это не означает ослабление санкций
Великобритания разрешила своим кораблям заходить в порты оккупированного Россией Крыма в случае возникновения экстренных ситуаций. В посольстве Великобритании в Украине заявили, что это решение не означает "ослабления" санкционного режима против России.
Как пояснила госпожа посол Мелинда Симмонс, Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины. Об этом говорится на странице посольства в фейсбуке.
Важно Почему Нидерланды поддерживают санкции против России и сколько это будет продолжаться
Мелинда Симмонс отметила, что сообщение о том, что эти санкции против России ослабили, являются ложными.
Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины и соблюдает санкции против России за незаконную аннексию Крыма,
– говорится в сообщении британского посольства.
Суда Великобритании могут заходить в порты Крыма
- С 1 января 2021 года Великобритания разрешила своим судам заходить в Керченский, Ялтинский и Евпаторийский порты оккупированного Россией Крыма в экстренных случаях.
- Торговым судам позволяют оплачивать лоцманские услуги за проход через Керченский пролив и за пользование портами оккупированного полуострова.
- Это решение будет действующее еще не менее 6 лет.
Позиция МИД Украины
Спикер МИД Украины Олег Николенко напомнил, что 1 января 2021 года Великобритания вышла из состава ЕС. Поэтому Британия начала процедуру переноса европейских санкционных режимов, в том числе по России, в собственное национальное законодательство.
И раньше была возможность осуществления расчетов за основополагающие потребности в крымских портах, в частности приобретение продуктов питания, лекарств, оплату лечения. Ни о каких других нововведениях не говорится,
– добавил Николенко.
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