Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался продолжать переговоры с Евросоюзом на 2021 год. Политик отклонил просьбу законодателей от британской Консервативной партии.

Переговоры должны касаться выхода Британии из ЕС и торговых соглашений. Об этом говорится в The Guardian.

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Он подчеркнул, что переходный период с Brexit закончится 31 декабря. Решение правительства по этому вопросу окончательно остается таким, как и было раньше.

Наша позиция по переходному периоду понятна. Наше решение не изменится,

– говорится в заявлении представителя Джонсона.

Он также отметил, что переговоры с Евросоюзом по-прежнему проходят сложно. Кроме этого, лидер партии считает, что необходимо созвать парламент, чтобы дать законодателям право голоса.

Британский премьер Борис Джонсон ранее в декабре заявлял, что британцам следует готовиться к возможному выходу из ЕС без заключения соглашения о дальнейших отношениях Лондона с Брюсселем. Он подчеркивал, что"сторонам не удастся заключить соглашение, если ЕС не пойдет на существенное изменение своей позиции".

Отношения ЕС и Великобритании

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в декабре также отмечала, что между сторонами остаются серьезные разногласия.

Представители Европарламента заявляли, что готовы собраться на внеочередную сессию в конце декабря, если до 20 декабря заключат соглашение о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией. Без такого соглашения торговля через пролив Ла-Манш будет проводиться в соответствии с правилами Всемирной торговой организации, введут пошлины на товары. Также могут возникнуть трудности и в других сферах.

Брюссель и Лондон хотят до конца года принять соглашение, регулирующее их взаимоотношения. После переходного периода, Великобритания завершит процесс выхода из ЕС с 1 января 2021 года.