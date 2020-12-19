Британец Люк, услышав диагноз рак легких, решился поехать в путешествие по миру. Он преодолел почти 3 тысячи километров и даже приехал в Мариуполь.

Путешественника Люка Гринфила торжественно встретили в местном приюте. Там воспитывают примерно 30 детей, лишенных родительской опеки, сообщает 24 канал.

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"Я хочу поделиться приключениями с другими людьми. К примеру, с англичанами, моими друзьями, семьями. Также с людьми из Украины", - объяснил Гринфил.

► Путешествие поможет выздороветь

Диагноз британец услышал 2 года назад, а уже в начале 2020 года двинулся в путешествие на тандем-велосипеде. Во время остановок 26-летний Люк Гринфил посещает медицинские и реабилитационные центры, где лечатся онкобольные.

Мужчина решил не откладывать давнюю мечту. Он убежден, что путешествие поможет ему выздороветь.

У меня были мечты, но в будущем. Потом, когда я услышал диагноз, то понял, что будущему надо быть сейчас,

– сказал Люк Гринфил.

► Как продолжаются путешествия

Компанию время от времени мужчине составляют другие путешественники. Британец на своей странице в соцсети сообщает о том, где, когда и в какой стране будет свободное седло на его велосипеде.



Люка Гринфила встретили в Мариуполе с хлебом и солью / Скриншот с видео

Видео из путешествия выкладывает на собственном ютуб-канале. Люк хорошо владеет русским, потому что изучал язык в одном из вузов. Затем работал преподавателем английского в нескольких странах.

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► Конечная остановка – Китай

Конечным пунктом своего путешествия путешественник запланировал Китай. Туда хотел попасть через Россию и Грузию, но из-за пандемии коронавируса маршрут приходится менять.

Но пока после прогулки по Мариуполю мужчина двинулся в Одессу.