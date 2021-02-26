Брифинг адвокатов Сергея Стерненко: онлайн-трансляция
Адвокаты Сергея Стерненко, которого 23 февраля Одесский суд приговорил к 7,3 годам заключения с конфискацией половины имущества по делу Щербича, дают первый пространный брифинг.
Источник:24 канал
Защитники активиста предоставят актуальную информацию о пребывании Сергея в СИЗО и комментарии о правовых последствиях для всех органов власти, касающихся расследования и судебного рассмотрения этого резонансного дела.
Важно, Если не выгоните чертей, они уничтожат вас, – Стерненко написал второе письмо из СИЗО
Брифинг адвокатов Стерненко: смотрите онлайн-трансляцию
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