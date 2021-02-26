Адвокаты Сергея Стерненко, которого 23 февраля Одесский суд приговорил к 7,3 годам заключения с конфискацией половины имущества по делу Щербича, дают первый пространный брифинг.

Защитники активиста предоставят актуальную информацию о пребывании Сергея в СИЗО и комментарии о правовых последствиях для всех органов власти, касающихся расследования и судебного рассмотрения этого резонансного дела. Важно, Если не выгоните чертей, они уничтожат вас, – Стерненко написал второе письмо из СИЗО Брифинг адвокатов Стерненко: смотрите онлайн-трансляцию