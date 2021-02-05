Леонід Кравчук заявив, що ефіри телеканалів Віктора Медведчука до закриття рясніли брехнею та пропагандою проти України. За словами лідера української делегації у ТКГ, в одному з ефірів ZIK ведучі мали обговорювати питання повернення полонених, але фактично "ціла година звучала брехня".

Кравчук підкреслив, що він почув безліч звинувачень України та самого очільника української делегації у ТКГ. І це попри те, що журналісти каналу не зверталися до Леоніда Кравчука чи будь-кого з делегації для роз'яснення ситуації.

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І ця брехня, на думку Кравчука, повинна була сформувати таку думку у суспільстві: "Україна не хоче приймати громадян з ОРДЛО".

Тобто йде постійна брехня і підтасовка. Скажу щиро і відверто: я навіть сам, коли не працював у делегації ТКГ, інколи думав, що, можливо, тут є якась частина правди. Зараз я вам скажу: брехня, маніпуляція, ніякої інформації, жахлива, зухвала пропаганда проти України,

– підкреслив Леонід Кравчук.

Також лідер української делегації у ТКГ у розмові з представниками ОПЗЖ нагадав, що Україна виконує мінські домовленості. Натомість, як сказав Кравчук, фракція ОПЗЖ постійно звинувачує українську делегація та Україну загалом в протилежному. На думку Леоніда Кравчука, це схоже на дії російської делегації у ТКГ.

Зверніть увагу! Раніше про те, що ситуація на Донбасі загострюється повідомив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук. Мовилось про проведення так званого "форуму" у Донецьку, у якому взяли активну участь російські пропагандисти та політики.

Зауважимо, що чергове засідання Тристоронньої контактної групи у режимі відеоконференції відбулось 3 лютого. Сторони заслухали звіти координаторів робочих груп.

Заходи, на яких наполягала українська делегація: