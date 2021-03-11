Скандально известным стало заседание по проблемам строительной отрасли в так называемом правительстве оккупированного Крыма. Фееричным стал выход на видеосвязь "Министерства культуры", которая нецезурными выражениями ошеломила присутствующих. Глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов был настолько поражен словарным запасом чиновницы, что даже пообещал провести служебное расследование.

Видео с богатого по впечатлениям заседания сразу "слили в сеть". Героиню зовут Арина Новосельская и она возглавляет так называемое Минкультуры оккупированного Россией полуострова.

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Ё* твою мать. Ну поставили, как обезьяне,

– ошарашила своих "коллег" через видеосвязь Новосельская.

Аксенов не сразу нашел слова после мата Новосельской

Аксенов посоветовал женщине успокоиться и не сразу нашел слова: "Ну вы что там? Совсем что ли? Коллеги, ну что это такое?" Впоследствии он приказал провести служебное расследование.

Новосельская сама испугалась эффекта, который произвела на участников собрания, поэтому сразу бросилась благородно извиняться. Аргументом для своего оправдания так называемая "Министр" назвала то, что у нее отключилась "машина".

Смотрите курьезное видео с матерящейся оккупанткой / внимание! На видео нецензурная лексика: