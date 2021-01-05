Нидерланды и Украина тесно сотрудничают уже давно. В частности, и в области сельского хозяйства. И это сотрудничество имеет большой потенциал.

Посол Нидерландов Йоханнес де Мол спрогнозировал, может ли Украина рассчитывать на инвестиции и сотрудничество с Нидерландами и в 2021 году. Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

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По его словам, Украина имеет огромные возможности, чернозем и традиции. Тогда как Нидерланды – используют высокие технологии и опыт.

У нас с Украиной есть сотрудничество в области сельского хозяйства. Это сотрудничество имеет большой потенциал, о нем можно сказать: "Брак, заключенный на небесах",

– считает посол.

И добавил, что может, их поддержка и не заметна на фоне больших стран, но Нидерланды помогают Украине уже много лет и будут продолжать это делать.

"В наших интересах развитие вашего общества, мы чувствуем ответственность, поддерживаем. И это реальная прагматическая помощь", – отметил Йоханнес де Мол.

Об инвестиционном потенциале Украины

В качестве примера общих интересов он привел и развитие речного транспорта.

А также в области экономики. Нидерланды – среди крупнейших инвесторов как в Украине, так и в других странах. Но, по словам посла, для инвестиций нужна хорошая основа.

"Если условия хорошие, то инвестиции происходят практически автоматически, сами определяют, куда идти. Поэтому очень важна программа реформ", – добавил посол.

И самое главное в этом, по его мнению, это:

верховенство права,

борьба с коррупцией,

уклонение от серой экономики.

И подытожил, что инвесторы ищут предсказуемость и хотят иметь защиту для своих финансов. Поэтому, недостаточно просто сказать: "Мы хотим инвестиций".