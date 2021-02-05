Протягом 4 лютого війська окупанта 4 рази порушили режим перемир'я на Донбасі. Внаслідок обстрілу біля Південного постраждав український захисник.

Джерело: фейсбук штабу ООС

Бойовики гатили у сторону населених пунктів у районі відповідальності оперативно-тактичних угруповань "Північ" та "Схід". Про порушення окупантів вже повідомили представників ОБСЄ.

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Які порушення російських найманців зафіксували

Поблизу Південного ворог здійснив прицільний обстріл позицій українських захисників з 82-міліметрового міномета та стрілецької зброї.

У результаті обстрілу один український захисник отримав вогнепальне поранення. Воїна оперативно госпіталізували, лікарі надають йому необхідну допомогу.

Біля Кримського виявили факт інженерного обладнання позицій противника у сторону українських підрозділів.

виявили факт інженерного обладнання позицій противника у сторону українських підрозділів. Неподалік Водяного, що на Приазов'ї, ворог здійснив кілька пострілів зі станкового протитанкового гранатомета.

що на Приазов'ї, ворог здійснив кілька пострілів зі станкового протитанкового гранатомета. Поблизу Павлополя російські найманці відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Ситуація на фронті 5 січня

Від початку поточної доби бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню. Неподалік Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Зверніть увагу! Раніше за наказом Володимира Зеленського почали інспекцію підрозділів Збройних сил, що воюють на Донбасі. У планах – перевірка готовності військових виконувати завдання, а також ефективності заходів Міноборони та ЗСУ.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу