Бойовики поранили українського захисника й облаштували позиції біля Кримського
Протягом 4 лютого війська окупанта 4 рази порушили режим перемир'я на Донбасі. Внаслідок обстрілу біля Південного постраждав український захисник.
Джерело: фейсбук штабу ООС
Бойовики гатили у сторону населених пунктів у районі відповідальності оперативно-тактичних угруповань "Північ" та "Схід". Про порушення окупантів вже повідомили представників ОБСЄ.
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Які порушення російських найманців зафіксували
- Поблизу Південного ворог здійснив прицільний обстріл позицій українських захисників з 82-міліметрового міномета та стрілецької зброї.
У результаті обстрілу один український захисник отримав вогнепальне поранення. Воїна оперативно госпіталізували, лікарі надають йому необхідну допомогу.
- Біля Кримського виявили факт інженерного обладнання позицій противника у сторону українських підрозділів.
- Неподалік Водяного, що на Приазов'ї, ворог здійснив кілька пострілів зі станкового протитанкового гранатомета.
- Поблизу Павлополя російські найманці відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
Ситуація на фронті 5 січня
Від початку поточної доби бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню. Неподалік Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Бойових втрат серед наших захисників немає.
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу
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