Бойовики з гранатомета гатили по українських позиціях: воїн отримав поранення
Неподалік Причепилівки на Донбасі ворог підступно обстріляв позиції українських військових. Один захисник отримав кульове поранення.
Источник:ОТУ "Північ"
Окупанти стріляли з гранатометів і стрілецької зброї. Вогонь вели в районі оперативно-тактичного угрупування "Північ".
Нещодавно Окупанти заявили про вихід із перемир'я та дозволили собі відкривати вогонь
Обстріл біля Причепилівки
- Українських військових обстріляли біля Причепилівки, що у Новоайдарському районі на Луганщині.
- Бойовики застосували підствольний гранатомет і стрілецьку зброю.
- На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.
- Пораненого бійця одразу ж шпиталізували: йому надають необхідну медичну допомогу. Стан його здоров'я задовільний.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група правопорядку. Про дії збройних формувань Росіїта її найманців повідомили представникам ОБСЄ,
– написали в ОТУ "Північ".
Ситуація на Донбасі 3 березня
- Цього дня бойовики заявили: виходять з перемир'я і дозволяють самі собі стріляти. Російські найманці вмотивували це тим, що нібито українські військові ведуть обстріли щодня.
- Українська делегація у ТКГ заявила: це провокація і підґрунтя для загострення ситуації. Україна буде звертатися до міжнародних організацій, аби вони оцінили дії бойовиків. Водночас голова делегації Леонід Кравчук сказав: такими діями Росія показує, що відчуває дієвий тиск.
- Від початку доби на Донбасі зафіксували три порушення режиму припинення вогню.
- Окрім обстрілів на Луганщині, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів на Приазов’ї.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter