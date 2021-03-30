Бойовики на Донбасі постійно гинуть від передозування, – Хомчак
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів, що російські бойовики на Донбасі часто гинуть від передозування алкоголем або наркотиками.
Источник:"БАЦМАН"
Точної кількості померлих внаслідок шкідливих звичок Хомчак не назвав. Однак заявив, що їх "достатня кількість".
Зауважте Катування українських військових у "в'язницях" Донбасу: двом бойовикам оголосили підозру
Ми маємо інформацію, що люди там постійно гинуть від передозування. Бойовики,
– зауважив головнокомандувач ЗСУ.
За словами Хомчака, українська сторона рахує не лише власні бойові втрати, але й загиблих окупантів. Військовим необхідно максимально знати, що відбувається на окупованих територіях. Це дозволяє зрозуміти, з ким вони мають справу.
Що ще сказав Хомчак
- Росія наразі витрачає величезні гроші, щоб вести війну на Донбасі. Окрім того, окупантам доводиться утримувати регіон. Зокрема, закуповувати пальне, продукти, одяг.
- ЗСУ завжди мають перебувати у готовності йти у наступ на Донбасі. Однак такий сценарій може мати багато ризиків. Зокрема, що загинуть цивільні люди.
- Водночас Хомчак переконаний, що Росія не відмовилася від своїх планів вести війну з Україною.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter