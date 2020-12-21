Борт с телом Геннадия Кернеса прибыл в Харьков 21 декабря в 19:30 часов. Политик скончался в немецкой клинике "Шарите" 17 декабря.

Тело мэра Харькова встречали в аэропорту его соратники и друзья. Об этом сообщает 24 канал.

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Борт с телом Кернеса встречал исполняющий обязанности городского головы Харькова Игорь Терехов, заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов, экс-глава Харьковской ОГА Сергей Чернов, представитель горсовета Харькова Юрий Сидоренко.

По словам Сергея Чернова, Кернес был него не только коллегой, но и другом. Игорь Терехов отметил, что все процедуры захоронения состоятся по плану. Он убежден, что на похороны мэра придут много людей.

Похороны Кернеса состоятся 23 декабря. Политика похоронят на Почетной аллее в Харькове.

Борт с телом Геннадия Кернеса прибыл в Харьков: смотрите видео

Самолет с телом Кернеса прибыл в Харьков / Фото 24 канала

Что известно о смерти Кернеса

Еще в сентябре у Геннадия Кернеса диагностировали коронавирус. Политика транспортировали на лечение в Германию.

Долгое время о самочувствии Кернеса не было никаких новостей. Несколько раз в СМИ распространяли слухи о том, что мэр Харькова якобы уже умер. Однако в окружении Кернеса их опровергали.

11 декабря состояние политика резко ухудшилось. У Кернеса отказали почки.

Друг Кернеса бизнесмен Павел Фукс рассказал: в последние дни Кернеса врачи говорили, что спасти политика может только чудо.

Кернес скончался 17 декабря в Берлине в клинике "Шарите".

Смотрите видео 24 канала из аэропорта Харькова и как чествуют память Кернеса:​