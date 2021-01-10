В Украине из-за локдауна правоохранители создали больше тысячи рейдовых групп. Все для того, чтобы проверять соблюдение карантинных ограничений.

Сейчас есть нарушители, которые еще не поняли, что такое жесткий локдаун. Об этом заявил советник министра внутренних дел Михаил Апостол в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, в течение первого дня жестких карантинных ограничений правоохранители составили 292 административных протокола за нарушения.

Апостол заявил, что из них наибольшее количество зафиксировали в Днепропетровской области – 51 протокол.

Полицейские внесли 1 361 постановление по неношение масок,

– подчеркнул он.

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Апостол также рассказал, что в течение 8 января 2021 года, когда начали действовать ограничения, создали 1200 рейдовых групп. По его словам, в целом проверили больше 13 000 субъектов и объектов хозяйствования.

"Из них – почти 7 000 предприятий торговли, 3 300 общепита и развлекательных заведений и больше тысячи перевозчиков", – подытожил Апостол.



Новые ограничения карантина 2021 года / Инфографика 24 канала