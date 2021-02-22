Правоохранители задержали фигуранта дела "Приватбанка", который пытался сбежать из Украины. Самолет с ним посадили в аэропорту "Борисполь", сейчас продолжается вручение подозрения. СМИ пишут, что речь идет о первом заместителе председателя правления банка в 2016 году Владимире Яценко.

По словам Лещенко, при попытке вылета из Украины на чартерном рейсе задержали одного из фигурантов уголовного производства по делу "Приватбанка".

Ранее Дело "Приватбанка": Венедиктова объяснила, почему подозрения до сих пор не подписаны

В рамках спецоперации НАБУ самолет посадили в Борисполе.

Рейс, на котором находился фигурант дел развернули за несколько минут до пересечения границы авиапространства Украины,

– заявил Лещенко.

По его словам, это произошло после вмешательства директора НАБУ и руководителя подразделения детективов бюро.

Лещенко добавил, что сейчас в аэропорту "Борисполь" идет задержание и вручение подозрения фигуранту. Ирина Венедиктова подписала его утром 22 февраля.

По данным "Украинской правды", речь идет о первом заместителе председателя правления "Приватбанка" 2016 года Владимире Яценко.

В пресс-службе НАБУ 24 канала отметили, что сейчас вся информация уточняется, детали будут известны позже.

Дело "Приватбанка": что известно