Хотел сбежать из страны: в "Борисполе" задержали фигуранта дела "Приватбанка"
Правоохранители задержали фигуранта дела "Приватбанка", который пытался сбежать из Украины. Самолет с ним посадили в аэропорту "Борисполь", сейчас продолжается вручение подозрения. СМИ пишут, что речь идет о первом заместителе председателя правления банка в 2016 году Владимире Яценко.
Источник:Телеграм Сергея Лещенка
По словам Лещенко, при попытке вылета из Украины на чартерном рейсе задержали одного из фигурантов уголовного производства по делу "Приватбанка".
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В рамках спецоперации НАБУ самолет посадили в Борисполе.
Рейс, на котором находился фигурант дел развернули за несколько минут до пересечения границы авиапространства Украины,
– заявил Лещенко.
По его словам, это произошло после вмешательства директора НАБУ и руководителя подразделения детективов бюро.
Лещенко добавил, что сейчас в аэропорту "Борисполь" идет задержание и вручение подозрения фигуранту. Ирина Венедиктова подписала его утром 22 февраля.
По данным "Украинской правды", речь идет о первом заместителе председателя правления "Приватбанка" 2016 года Владимире Яценко.
В пресс-службе НАБУ 24 канала отметили, что сейчас вся информация уточняется, детали будут известны позже.
Дело "Приватбанка": что известно
- В 2016 году Украина национализировала "Приватбанк" и сделала его государственным. Тогда Нацбанк признал учреждение неплатежеспособным. Для того, чтобы спасти банк, государство осуществило докапитализацию более чем на 155 миллиардов гривен.
- Бывшие владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов признали национализацию учреждения незаконной.
- В октябре 2019 года "Приватбанк" выиграл в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.
- В ноябре тогда генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о выводе 117 миллиардов гривен из "Приватбанка" до его национализации.
- Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова 14 декабря 2020 года вошла в состав прокуроров по группе "Приват".
- Национальное антикоррупционное бюро передало подозрения по делу "Приватбанка" на согласование генпрокурору.
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