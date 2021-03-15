На съезде "Слуги народа" говорилось, что нардепы будут обращаться к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой идти на второй срок. Это значит, что Зеленскому сейчас для себя нужно принять решение.

Такое мнение высказал политолог Николай Давидюк. Также в эфире программы "Между прочим" с Дмитрием Гнапом и Денисом Казанским о вакцинации разговаривал врач-иммунолог Борис Донской. Ведущие также обсудили новые доказательства государственной измены олигарха Виктора Медведчука.

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О втором сроке Зеленского

Николай Давыдюк: Понятно, что Зеленский хочет на второй срок, вопрос – сможет ли. И сейчас есть такие моменты политической активизации и попытки повлиять на рынок олигархов, урегулировать медийный рынок.

То есть, это уже пошла борьба за второй срок. Но еще есть население, которому тоже надо нравиться и для которого надо иметь хороший рейтинг. Поэтому, я думаю, что он очень хочет, и сейчас пытается это сделать.

Еще есть вопрос, как объяснить миру, ведь тут обещали один срок – а где второй взялся. Там к обещаниям относятся серьезнее, Если Зеленский говорит, что идет на второй срок, то все игроки будут включаться и выставлять своих кандидатов, тогда начнут по нему "бить". Потому это тоже может повлиять на электоральную карту и его рейтинги в частности.

Он спешить со своим финальным решением не будет, и, наверное, ему не стоит. Держать паузу – это и интрига, а с другой стороны – мобилизация своих.

Что известно о Зеленском и втором сроке? В начале своей каденции Зеленский убеждал, что идет только на один срок. О второй каденции он впервые заговорил во время пресс-конференции 20 мая 2020 года. Политик сказал, что подумает над этим. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак говорил, что о втором сроке можно будет говорить тогда, когда станет понятно, успел ли Зеленский выполнить свои обещания.

Полный выпуск программы "Между прочим": смотрите видео

Новые доказательства государственной измены Медведчука

Денис Казанский: Украинский политик Виктор Медведчук получил указания от российского, довольно влиятельного чиновника, который на тот момент был помощником президента России Владимира Путина.

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Он получает указания, что делать, какую политику проводить в отношении Донбасса, какие тезисы озвучивать руководству Украины. Мы слышим, в какой форме это происходит. Сурков деловым тоном диктует, что делать, а Медведчук подхалимски смеется, хихикает.

На самом деле, если что-то и можно трактовать как государственную измену, то мне кажется, что это просто эталон. Это государственная измена в чистом виде, когда украинский гражданин, бизнесмен, политик получает такие указания от правительства вражеской страны.

Дмитрий Гнап: Как ты думаешь, кто мог вести эту аудиозапись и почему эти собеседники даже не пытались скрывать свои разговоры, а откровенно обсуждали такие вещи по телефону?

Денис Казанский: Я думаю, что они не скрывали этот разговор, потому что на тот момент, когда разговаривали (это следует из слов Медведчука), Медведчук имел карт-бланш. То есть, он советовался с руководством страны – с Петром Порошенко. Он имел мандат на переговоры.

Запись разговора Медведчука и Суркова: смотрите видео

О Разумкове в парламенте

Казанский: Есть ли у Разумкова политические амбиции и будут ли с ним что-то делать в связи с этим? Не раздражает ли сейчас президента его слишком независимое поведение, благодаря которому он пытается дистанцироваться, и не будут ли какие-то разговоры о замене спикера Верховной Рады.

Давидюк: Я думаю, что Разумков раздражает Зеленского – это правда. Но на самом деле Разумков тоже не играет в свои игры, он просто не стал спикером, подданным Банковой. Он просто остается спикером, и это Банковую злит, и самого Зеленского – 100%.

Обратите внимание! Спикера Верховной Рады не было на заседание Совета национальной безопасности и обороны 11 марта, также Дмитрий Разумков не присутствовал на заседании СНБО 26 февраля.

И то, что Разумков не отказывается от своего имени, рейтинга или статуса, я думаю, что им это не нравится. Больше "предъявить" они ему пока ничего не могут.

Я не уверен, готова ли сейчас Банковая играть с таким и на таких скоростях. Видно, что на Банковой обижены на Разумкова, они не видят в нем подданного, и вот эта игра продолжается.

О вакцинации и COVID-19

Гнап: В Киеве, Запорожской, Ровненской и Черкасской областях за 2 последних дня вакцинировали 0 человек. Очевидно, что с такими темпами, если ничего не изменится, то мы доживем до того, когда третья волна сама собой пойдет на спад. Так стоит ли тогда вообще заниматься вакцинацией?

Борис Донской: Это вы говорите правильно, но доживем мы не все. Определенное количество людей, которое инфицируется за это время и относится к группам риска, к сожалению, умрет. Так мы никого не спасем вакциной.

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А мы могли бы, даже имея минимальное количество доз, все равно можно было бы спасти десятки жизней. Потому что если бы сразу быстро и оперативно прививали все группы риска по осложнениям, мы бы колоссально снизили смертность и заполненность реанимаций.



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