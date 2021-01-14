Решение Европейского суда по правам человека относительно оккупированного Крыма – это первая победа по делам Украины против России. Это будет иметь конкретные юридические последствия для России в будущем.

Что говорят в "Слуге народа"

Такое решение разрушает миф о "мирном" и "добровольном" присоединении Крыма, который навязывает Россия. Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщили в пресс-службе политсилы.

Кстати Высказывания Путина поспособствовали решению ЕСПЧ по Крыму

Политик отметил, что в иске Украины говорится о том, что Россия нарушила в Крыму ряд основополагающих прав человека: на жизнь, свободу и безопасность, справедливое судебное разбирательство, уважение частной жизни, свободу религии, выражения мнения и свободу собраний

Решение ЕСПЧ также является громким месседжем, что борьба Украины за Крым продолжается, и наше государство не собирается уступать,

– подчеркнул глава партии.

Корниенко добавил, что Крым по-прежнему остается на повестке дня. Украинцы вместе с европейскими партнерами и в дальнейшем будут бороться за возвращение полуострова.

Что этому предшествовало