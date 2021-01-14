Борьба за Крым продолжается, – Корниенко о решении ЕСПЧ
Решение Европейского суда по правам человека относительно оккупированного Крыма – это первая победа по делам Украины против России. Это будет иметь конкретные юридические последствия для России в будущем.
Что говорят в "Слуге народа"
Такое решение разрушает миф о "мирном" и "добровольном" присоединении Крыма, который навязывает Россия. Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщили в пресс-службе политсилы.
Кстати Высказывания Путина поспособствовали решению ЕСПЧ по Крыму
Политик отметил, что в иске Украины говорится о том, что Россия нарушила в Крыму ряд основополагающих прав человека: на жизнь, свободу и безопасность, справедливое судебное разбирательство, уважение частной жизни, свободу религии, выражения мнения и свободу собраний
Решение ЕСПЧ также является громким месседжем, что борьба Украины за Крым продолжается, и наше государство не собирается уступать,
– подчеркнул глава партии.
Корниенко добавил, что Крым по-прежнему остается на повестке дня. Украинцы вместе с европейскими партнерами и в дальнейшем будут бороться за возвращение полуострова.
Что этому предшествовало
- Европейский суд 14 января 2021 года признал жалобу Украины о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму. Это означает, что теперь ЕСПЧ будет рассматривать дело "Украина против России" по сути.
- Кстати, дело касается жалоб на нарушение Россией прав населения полуострова. Украина подала заявление еще в 2014 году.
- Кроме того, суд отметил, что Россия контролировала Крым с 27 февраля 2014 года, то есть еще до оккупации полуострова.
- В заявлении суда говорится также о том, что принять решение помогли заявления российского президента Владимира Путина. Тот в 2014 году фактически признал, что Россия захватила Крым.
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