К "Большой стройке" в 2021 году добавят новые функции. Ведь эта президентская программа – не только о дорогах, по которым ездят украинцы.

О новых направлениях в "Большой стройке" 22 февраля рассказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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Что добавят к "Большой стройке" Зеленского

Доступное жилье

В рамках "Большой стройки" планируют разработку доступных условий для покупки украинцами жилья. Этим заниматься будет компания "Укрфинжитло". Речь о программах ипотечного кредитования и финансового лизинга.

Насколько доступной будет покупка жилья

По словам Тимошенко, лизинг будет предусматривать отсутствие первого взноса и уплату 5% годовых.

Максимальный срок лизинга составит 20 лет.

Кто сможет воспользоваться преимуществами лизинга

Программа предназначена прежде всего для медиков, военных, педагогов, правоохранителей, а еще – для социально незащищенных слоев населения.

Иметь доступ к ней также будут внутренне перемещенные лица.

Платы в авиации

Развитие сети региональных авиахабов планируют продолжить. В планах следующее:

В небольших украинских городах дополнительно в течение нескольких лет появятся 16 аэропортов.

Создадут государственного авиаперевозчика с парком самолетов, приобретенных на условиях лизинга.

К 2025 году рынок внутренних авиаперевозок поднимут до 4 миллионов пассажиров и 5000 тонн грузов в год.

Перелеты внутри страны должны стать доступными для украинцев, а дорога от дома до аэропорта – занимать минимум времени. Также украинцы должны получить возможность летать из региональных аэропортов за границу,

– так описал цель программы представитель ОП.

Об изменениях в наземном транспорте

Касаемо наземного транспорта, планируют развивать сеть пригородных экспрессов и скоростных поездов. Это не только облегчит людям добирание на работу в мегаполисы, но и разгрузит от машин дороги в городах.

Также планируется увеличение количества направлений "Интерсити", и уменьшение времени в пути (например, из Киева в другие города – до 3 – 4 часом).

Что будет с основными направлениями "Большой стройки"

Дорожная инфраструктура

В Украине собираются построить 6500 километров дорог и 245 мостов.

Воплощение держпроекта "Малый Карпатский круг" (единение Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской области комфортными автодорогами) ускорят.

Социальная инфраструктура

Планируется построить 95 школ, 70 садиков, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений.

В 2021 году стартует масштабная программа "Большая реставрация" (до 2024 года хотят реставрировать 150 исторических и культурных объектов).