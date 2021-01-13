Во второй половине ХХ века человечество всерьез начало задумываться об экологии и сохранении окружающей среды. Население Великобритании к принятию мер по охране природы подтолкнул туман-убийца. В течение нескольких месяцев в результате этой экологической катастрофы погибло около 12 тысяч человек.

О великом лондонском смоге и его последствиях узнайте в программе "Одна история" на 24 канале.

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С чего все началось

5 декабря 1952 года Лондон окутал густой туман. Сначала этому никто не придал большого значения, ведь такие особенности погоды были привычными для города. Однако к вечеру туман начал становиться плотнее, а люди начали жаловаться на проблемы с дыханием.

На следующий день ситуация не стала лучше. Несмотря на утешительные прогнозы погоды, что в ближайшее время туман рассеется, проблем становилось все больше. Видимость на дорогах значительно ухудшилась. Люди на улицах были дезориентированы и часто нуждались в помощи полиции для того, чтобы просто добраться домой. Последние своим чередом проводили жителей, освещая путь факелом.



Смог в Великобритании / Фото Википедии

Шокирующие последствия тумана

► В течение 3 последующих дней в городе постепенно остановился весь транспорт. Водители посреди дорог оставляли свои авто брошенными. В Лондоне произошел инфраструктурный коллапс, а единственным рабочим общественным транспортом было метро.

► Авиарейсы меняли маршруты, поэтому город был оторванным от мира.

► Кроме того, из-за плохой видимости, людей значительно медленнее доставляли в больницы.

► Также в городе отменили все массовые мероприятия, ведь ядовитый туман проникал в малейшие щели, поэтому спастись от него за закрытой дверью шансов не было.

► Катастрофа была на руку лишь местным грабителям. Уровень преступности на улицах Лондона в течение этих дней значительно вырос, кроме ограблений было зафиксировано несколько попыток убийств и даже похищений детей.

Сколько людей погибло

Из-за ядовитого смога с характерным запахом серы в больницы обращалось все больше людей. У всех наблюдались заболевания дыхательных путей и раздражение слизистых оболочек. Туман развеялся лишь 9 декабря. За время своего господства на улицах Лондона он успел убить 4000 человек, еще 150 тысяч попали в больницы. Однако последствия для здоровья жителей города были неотвратимыми. Смерти от смога продолжали фиксировать еще несколько месяцев. Вообще официально от таких заболеваний, как бронхопневмония и гнойный бронхит, которые вызвал ядовитый туман, в Лондоне погибло около 12 тысяч человек.

Из-за ядовитого тумана погибли примерно 12 тысяч человек / Фото Topham Picturepoint

Причины возникновения ядовитого тумана

Причины для возникновения ядовитого тумана на улицах города были довольно простыми. В холодное время жители Лондона отапливали свои жилища углем. Ноябрь 1952 года выдался очень холодным, поэтому количество сожженного угля значительно возросло. В то же время на улицах Лондона стало больше транспорта с дизельными двигателями. Потом на столицу надвинулся антициклон. Так продукты сгорания оказались в ловушке холодного воздуха и не могли подниматься высоко в атмосферу. Вместо этого ядовитый туман из угольного дыма и выхлопных газов осел на улицах Лондона и медленно убивал людей.

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После этой экологической катастрофы правительство Великобритании пообещало сделать все возможное, чтобы избежать повторения трагедии. Людей призвали изменить отношение к окружающей среде и перейти на бездымное топливо. На законодательном уровне в 1956 году был принят закон "О чистом воздухе". За 2 года до этого аналогичный закон приняли в самом Лондоне.



Ситуация в Британии в 1952 году / Фото Topham Picturepoint

Однако большой смог был не последним случаем серьезного задымления улиц. Ситуация повторилась через 10 лет. Несмотря на то, что на этот раз масштабы катастрофы были значительно меньше, без смертей не обошлось. Смог 1962 года унес 750 жизней. После повторного случая закон "О чистом воздухе" был усовершенствован.

Большой смог положил начало современному экологическому движению. После трагических событий люди стали чаще задумываться, насколько важно заботиться об окружающей среде, ведь от этого зависит их жизнь. Введенные на законодательном уровне ограничения поспособствовали очистке воздуха в городе, поэтому с тех пор ядовитый туман больше никогда снова не появлялся на улицах Лондона.