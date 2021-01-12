В один из периодов правления основателя Коммунистической партии Китая, Мао Цзэдуна, большинству населения КНР грозила ужасная смерть. Политический лидер стремился любой ценой догнать передовые промышленные страны.

Кампания "Большого скачка"

Вследствие разработанной им политической программы без пищевых продуктов остались десятки миллионов людей. О великом китайском голоде – в программе "Одна история" на 24 канале.

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В середине XX века Китай значительно отставал от промышленных стран в экономическом развитии. В попытках догнать эти государства, а также завоевать первенство среди социалистических стран, лидер КНР объявил о начале программы "Большого скачка".

Справка. Согласно его расчетам, благодаря ускоренному плану индустриализации и коллективизации сельского хозяйства через 15 лет Китай должен обогнать Великобританию по производству стали.

К таким действиям Мао Цзэдуна подтолкнула и постоянная конкуренция с главой СССР Никитой Хрущевым. Последний хвастался, что уже через 3 года обгонит по объему производства США. Коллективизация земель в КНР началась в 1956 году.



Мао Цзэдун и Никита Хрущев в Китае в 1959 году / Фото Library of Congress

С тех пор китайских крестьян лишали какой-либо частной жизни, а семьи объединялись в народные коммуны, каждая из которых насчитывала около 2 тысяч семей. За 3 года с начала "Большого скачка" их количество достигло 26 тысяч.

Что запрещали крестьянам

Над производством стали работали все возрастные группы населения. Глиняные печи строили прямо во дворах, а жители трудились возле них с утра до ночи.

Обратите внимание! Несмотря на то, что качество производства было никудышным, официальные данные о количестве изготовленного продукта выполняли свою роль и производили впечатление на развитые страны.

Однако и эти показатели не устраивали Мао Цзэдуна. Он стремился каждый год удваивать производство стали. Для того чтобы работники не отвлекались на личную жизнь, мужчин и женщин расселили отдельно.



Китайцам приходилось работать даже ночью / Фото Wikimedia

Есть и хранить продукты дома крестьянам запретили, а для питания построили сеть столовых. На каждого рабочего предполагалось 250 граммов пищи в день. Однако и эту порцию надо было заслужить.

Руководители коммун могли отказать в питании любому по своему усмотрению. Кроме того, еду не рассчитывали на нетрудоспособную категорию населения. То есть беременные женщины, больные и старики были обречены на смерть.

Почему начались проблемы с едой

Пока председатель КНР гнался за высокими показателями по изготовлению стали, сельское хозяйство было практически разрушено. Несмотря на все старания Мао Цзэдуна увеличить производство зерна, его постоянно не хватало.

Часть зерна прежде всего отправляли в СССР для выплаты долга. Еще часть была назначена на экспорт, чтобы показать миру величие китайской экономики. Остальное прятали в городские хранилища.



Чтобы крестьяне продуктивнее работали, ввели ряд запретов / Фото Reddit

Крестьянам оставляли мизерную долю, которой при экономном использовании хватало лишь на несколько месяцев. Со временем проблемы с едой усилились из-за природных катаклизмов.

В 1959 году из берегов вышла река Хуанхэ. В результате наводнения в Восточном Китае погибло до 2 миллионов человек. Сразу после паводка пришла засуха. Беспощадное солнце выжгло все остатки зерна.

Случаи каннибализма

На протяжении всего периода "Большого скачка" в стране царил голод. Крестьяне потребляли в пищу все, что могли найти: траву, семена просеянные с испражнений животных, кору деревьев и домашних животных.

В официальных отчетах зафиксировано множество ужасных случаев каннибализма, который строго наказывался властями. Иногда родные убивали своих близких лишь для того, чтобы избавить их от страданий.

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Жуткие последствия

Ужасный период для жителей КНР продолжался до отмены экономической политики "Большого скачка". Еще в 1959 году стратегический план Мао Цзэдуна раскритиковали на съезде Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Тогда председатель КНР частично признал свои ошибки, но официально отменил программу лишь в 1962 году. Исследователи трагедии впоследствии подсчитали, что за это время из-за голода в стране не родилось 16 миллионов детей, а около 3 миллионов покончили жизнь самоубийством.

Всего в результате большого голода погибло от 15 до 45 миллионов человек. Некоторые независимые источники отмечают, что число погибших достигало 61 миллиона человек, учитывая при этом нерожденных детей.

Мир не знал о голоде в Китае

Пока в одном из передовых государств мира миллионы людей морили голодом, другие страны не имели об этом никакой информации. Руководство КНР ловко скрывало эту проблему от всех зарубежных журналистов.

Приглашенным иностранцам показывали заранее подготовленные фрагменты из якобы повседневной жизни населения. Таким образом они могли сфотографировать переполненные едой полки магазинов и счастливых, а главное – сытых жителей.



Один из показательных завтраков во времена голода / Фото Xinhua

Несмотря на заявления тех немногих беженцев, которым удалось бежать, узнать правду об этой трагедии миру удалось еще не скоро. А жестокое правление Мао Цзэдуна никак не повлияло на его популярность в стране.

Сейчас он похоронен в лучших традициях коммунистического режима – в мавзолее, расположенном в Пекине, столице Китайской Народной Республики. Сам Мао Цзэдун до сих пор имеет статус национального героя.