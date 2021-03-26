Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что на Востоке Украины оккупанты дают приказы на уничтожение украинских военных. Доказательством этого является то, что большинство наших защитников в последнее время погибли именно от пуль снайперов.

Об этом руководитель ОП сообщил в своей колонке для интернет-издания. Ермак отметил, противоположная сторона не декларирует выход из договоренностей и говорит, что готова их выполнять. Киев еще раз готов сесть за стол переговоров в рамках подгруппы ТКГ по безопасности.

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Гибель украинских военных – результат выполнения приказов врага

Я хочу подчеркнуть: большинство смертей украинских бойцов в последнее время произошли именно от рук снайперов. Это смерти не от случайных осколков или кем-то забытых мин, это результат сознательного выполнения приказов на уничтожение,

– рассказал Ермак.

Руководитель Офиса Президента говорит, что договоренность о прекращении огня действовала достаточно эффективно в течение 5 месяцев. Однако провокации увеличились в начале 2021 года. Эскалация постоянно нарастает, поэтому украинские военные вынуждены точечно отвечать на многочисленные обстрелы.

Украина настаивает на возвращении к режиму тишины

Украина настаивает на возвращении к режиму тишины, который начал действовать 27 июля 2020 года. 18 марта политические советники нормандского формата призвали немедленно созвать заседание подгруппы по безопасности.

В любое время и в любом формате. Мы также предложили проанализировать весь период, в течение которого действовал режим прекращения огня, и принять решения, которые бы сделали невозможными снайперские обстрелы. Но российская сторона отказалась провести такое заседание,

– проинформировал он.

Украина готова сделать все, отметил Ермак, чтобы остановить снайперскую стрельбу. Киев настаивает, чтобы выполнены были договоренности на уровне лидеров "нормандской четверки".

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Важно! В 2021 году во время военного конфликта на Донбассе уже погибли 22 украинских героя. В январе – 3 военных, в феврале – 14 защитников, в марте – 5 военнослужащих.