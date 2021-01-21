Людмила Денисова заявила, что Офис уполномоченного по правам человека в течение 2020 года проверил около 100 частных заведений различных типов. По словам чиновницы среди них были и дома престарелых.

Представитель уполномоченного по правам человека в восточных областях Валерий Лютый срочно прибыл в дом престарелых в Харькове, который накануне горел. Об этом Денисова сообщила на своей странице в фейсбуке.

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Денисова о домах престарелых

►Во время большинства посещений домов престарелых представители омбудсмена выявляли нарушения стандартов стационарного ухода за лицами, которые потеряли способность к самообслуживанию.

►Большинство пансионатов не внесены в Реестр поставщиков социальных услуг. Это, по словам Денисовой, делает невозможным контроль за их деятельностью.

Со своей стороны неоднократно обращалась с соответствующими письмами к министру социальной политики и руководителям ОГА о необходимости обеспечения контроля за деятельностью указанных учреждений в соответствии с действующим законодательством,

– заявила омбудсмен.

Она добавила, что пока эти проблемы не решат, трагические события могут повторяться.

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