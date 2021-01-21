Большинство частных домов престарелых работают нелегально, – Денисова
Людмила Денисова заявила, что Офис уполномоченного по правам человека в течение 2020 года проверил около 100 частных заведений различных типов. По словам чиновницы среди них были и дома престарелых.
Представитель уполномоченного по правам человека в восточных областях Валерий Лютый срочно прибыл в дом престарелых в Харькове, который накануне горел. Об этом Денисова сообщила на своей странице в фейсбуке.
Важно Что известно о состоянии пострадавших при пожаре в доме престарелых в Харькове
Денисова о домах престарелых
►Во время большинства посещений домов престарелых представители омбудсмена выявляли нарушения стандартов стационарного ухода за лицами, которые потеряли способность к самообслуживанию.
►Большинство пансионатов не внесены в Реестр поставщиков социальных услуг. Это, по словам Денисовой, делает невозможным контроль за их деятельностью.
Со своей стороны неоднократно обращалась с соответствующими письмами к министру социальной политики и руководителям ОГА о необходимости обеспечения контроля за деятельностью указанных учреждений в соответствии с действующим законодательством,
– заявила омбудсмен.
Она добавила, что пока эти проблемы не решат, трагические события могут повторяться.
Пожар в доме престарелых в Харькове: главное
- Возгорание в пансионате "Золотое время" возникло в три часа дня 21 января.
- 15 человек погибли в результате пожара, еще 11 – пострадали.
- Дом престарелых не был зарегистрирован. Его владельцев разыскивала полиция.
- Правоохранители рассказали, что в доме должны были ремонтировать газовое оборудование.
- В Харькове 22 января объявили трауром.
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