"Слуга народа" анонсировала большие реформы: какие законопроекты рассмотрит Рада в начале 2021
Уже в январе Верховная Рада может рассмотреть ряд законопроектов, касающихся крупных реформ. В этом перечне есть, законопроекты о Службе безопасности Украины и Конституционном Суде.
Рассмотрение в Раде законопроектов относительно крупных реформ: детали
Как рассказал глава крупнейшей парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, большие реформы они отложили. Но хотят уже в январе вернуться и в ударном темпе рассмотреть эти законопроекты. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции 22 декабря, сообщает 24 канал.
Интересно Мы как на ладони, – Разумков о низком доверии населения к Раде
Говорится, в частности, о таких законопроектах:
- о "амнистии капитала",
- о создании Бюро экономической безопасности,
- о реформе СБУ.
Это также локализация, которую фактически ко второму чтению подготовили, есть большое сопротивление со стороны европейских партнеров, но я думаю, что учитывая настроение в зале, мы проголосуем локализацию и у нас будут преференции для украинских компаний. Чтобы в сфере машиностроения они должны были сначала 10%, потом 15%, а затем до 40% через несколько лет,
– добавил Арахамия.
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, со своей стороны, отметил, что в марте запланировано рассмотреть вопрос:
- об индексации пенсий,
- о доплатах людям, которые достигли 75-ти лет,
- законопроекты о судебной реформе и о регулировании деятельности Конституционного Суда.
По его словам, проект закона о реформе КСУ предусматривает введение регламента работы. И он требует определенного кворума.
"Законопроект о КСУ тоже, я думаю, в ближайшую неделю будут принимать", – уточнил парламентарий.
Поделиться новостью