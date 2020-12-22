Уже в январе Верховная Рада может рассмотреть ряд законопроектов, касающихся крупных реформ. В этом перечне есть, законопроекты о Службе безопасности Украины и Конституционном Суде.

Рассмотрение в Раде законопроектов относительно крупных реформ: детали

Как рассказал глава крупнейшей парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, большие реформы они отложили. Но хотят уже в январе вернуться и в ударном темпе рассмотреть эти законопроекты. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции 22 декабря, сообщает 24 канал.

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Говорится, в частности, о таких законопроектах:

Это также локализация, которую фактически ко второму чтению подготовили, есть большое сопротивление со стороны европейских партнеров, но я думаю, что учитывая настроение в зале, мы проголосуем локализацию и у нас будут преференции для украинских компаний. Чтобы в сфере машиностроения они должны были сначала 10%, потом 15%, а затем до 40% через несколько лет,

– добавил Арахамия.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, со своей стороны, отметил, что в марте запланировано рассмотреть вопрос:

об индексации пенсий,

о доплатах людям, которые достигли 75-ти лет,

законопроекты о судебной реформе и о регулировании деятельности Конституционного Суда.

По его словам, проект закона о реформе КСУ предусматривает введение регламента работы. И он требует определенного кворума.

"Законопроект о КСУ тоже, я думаю, в ближайшую неделю будут принимать", – уточнил парламентарий.