В 2021 году проект "Большая стройка" должен быть еще масштабнее. В частности, в 2020 была начата программа по строительству и реконструкции 210 приемных отделений опорных больниц, которые оборудуют по мировому стандарту. В первом квартале этого года реализация этого плана уже будет завершена.

Реконструированные отделения будут содержать необходимое профессиональное техническое оборудование, чтобы на стадии принятия пациента в больницу ему оказывали профессиональную первичную помощь. Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

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Он отметил, что эта часть реализации программы "Большой стройки" была начата еще во второй половине 2020 года. А завершение запланировано на первый квартал 2021.

По его словам, Министерство сейчас очень активно работает с областными государственными администрациями, также верифицирует текущий список объектов для воплощения в этом году. Речь идет в частности об объектах социально-экономического развития:

школы;

садики;

стадионы.

"Также в 2021 году будем заботиться о направлении, которое мотивирует развитие туризма в регионы Украины", – прокомментировал Алексей Чернышов.

Так называемые развивающие проекты являются нашим фокусом, – Чернышов

Министр развития общин и территорий отметил, что правительство сейчас фокусирует развитие регионов именно на объектах, которые будут создавать рабочие места и добавленную стоимость.

Так называемые развивающие объекты – это также наш фокус. Государство должно мотивировать регионы создавать новые рабочие места, производства, добавленную стоимость, налоги и развитие инфраструктуры,

– пояснил он.

И добавил, что по планам Министерства, именно в 2020 году инвестиции в этот сегмент составят не менее 30% из объема Государственного фонда регионального развития.

Министр пояснил, что относительно развития проектов говорится не только о "твердых", но и "мягких". "Остальные – это проекты, которые развивают профессионализм и образование украинцев, будущих работников, чтобы они были конкурентоспособны на рынке труда, запланированном к созданию в 2021.

Чернышов: инвестиции в дороги будут увеличиваться

Глава Министерства развития общин и территорий рассказал, что в этом году дороги продолжат ремонтировать и строить.

Инвестиции в дороги в 2021 году будут увеличиваться. Как пообещал президент, за следующие 4 года будут построены все новые дороги Украины,

– подытожил он.