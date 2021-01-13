"Большая стройка" в Украине: Чернышов назвал планы на 2021 год
В 2021 году проект "Большая стройка" должен быть еще масштабнее. В частности, в 2020 была начата программа по строительству и реконструкции 210 приемных отделений опорных больниц, которые оборудуют по мировому стандарту. В первом квартале этого года реализация этого плана уже будет завершена.
Реконструированные отделения будут содержать необходимое профессиональное техническое оборудование, чтобы на стадии принятия пациента в больницу ему оказывали профессиональную первичную помощь. Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.
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Он отметил, что эта часть реализации программы "Большой стройки" была начата еще во второй половине 2020 года. А завершение запланировано на первый квартал 2021.
По его словам, Министерство сейчас очень активно работает с областными государственными администрациями, также верифицирует текущий список объектов для воплощения в этом году. Речь идет в частности об объектах социально-экономического развития:
- школы;
- садики;
- стадионы.
"Также в 2021 году будем заботиться о направлении, которое мотивирует развитие туризма в регионы Украины", – прокомментировал Алексей Чернышов.
Так называемые развивающие проекты являются нашим фокусом, – Чернышов
Министр развития общин и территорий отметил, что правительство сейчас фокусирует развитие регионов именно на объектах, которые будут создавать рабочие места и добавленную стоимость.
Так называемые развивающие объекты – это также наш фокус. Государство должно мотивировать регионы создавать новые рабочие места, производства, добавленную стоимость, налоги и развитие инфраструктуры,
– пояснил он.
И добавил, что по планам Министерства, именно в 2020 году инвестиции в этот сегмент составят не менее 30% из объема Государственного фонда регионального развития.
Министр пояснил, что относительно развития проектов говорится не только о "твердых", но и "мягких". "Остальные – это проекты, которые развивают профессионализм и образование украинцев, будущих работников, чтобы они были конкурентоспособны на рынке труда, запланированном к созданию в 2021.
Чернышов: инвестиции в дороги будут увеличиваться
Глава Министерства развития общин и территорий рассказал, что в этом году дороги продолжат ремонтировать и строить.
Инвестиции в дороги в 2021 году будут увеличиваться. Как пообещал президент, за следующие 4 года будут построены все новые дороги Украины,
– подытожил он.
Что известно о "Большой стройке"?Это совместный проект президента Владимира Зеленского и правительства, который анонсировали еще осенью 2019 года. Его цель – построить необходимые объекты инфраструктуры по всей Украине.
Проект будет воплощаться за бюджетные средства, деньги Государственного фонда регионального развития, а также поступления из местных бюджетов.
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