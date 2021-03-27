В госпиталь в Харькове доставили 2 военнослужащих, раненых в результате обстрела вблизи поселка Шумы Донецкой области. Накануне от пули врага там погибли 4 украинских защитников.

Военные находятся в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове. Об этом сообщил региональный отдел информагентства Минобороны ArmiaInform в Харьковской области.

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Что известно о состоянии раненых воинов

По словам хирурга Сергея Шипилова, состояние раненых, доставленных в госпиталь в Харькове, – среднее и тяжелое.

Оба пациента имеют осколочные и пулевые ранения. Дополнительно проведено обследование на компьютерном томографе и определено дальнейшее лечение,

– рассказал Шипилов.

Он добавил, что раненым бойцам вовремя оказали помощь еще до эвакуации с ООС. Сейчас военные находятся под наблюдением врачей Харькова. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Обстрелы возле Шумов: основное