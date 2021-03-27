В больницу Харькова доставили 2 раненых под Шумами: в каком состоянии бойцы
В госпиталь в Харькове доставили 2 военнослужащих, раненых в результате обстрела вблизи поселка Шумы Донецкой области. Накануне от пули врага там погибли 4 украинских защитников.
Источник:ArmiaInform
Военные находятся в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове. Об этом сообщил региональный отдел информагентства Минобороны ArmiaInform в Харьковской области.
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Что известно о состоянии раненых воинов
По словам хирурга Сергея Шипилова, состояние раненых, доставленных в госпиталь в Харькове, – среднее и тяжелое.
Оба пациента имеют осколочные и пулевые ранения. Дополнительно проведено обследование на компьютерном томографе и определено дальнейшее лечение,
– рассказал Шипилов.
Он добавил, что раненым бойцам вовремя оказали помощь еще до эвакуации с ООС. Сейчас военные находятся под наблюдением врачей Харькова. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Обстрелы возле Шумов: основное
- Российские наемники 26 марта прицельно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины возле Шумов. В результате вражеских атак 4 украинских воинов погибли, еще двое получили ранения.
- Владимир Зеленский объявил, что вскоре проведет беседы со всеми лидерами "нормандской четверки" из-за обострения на Донбассе.
- По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, украинский парламент уже готовит реакцию на эти события.
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