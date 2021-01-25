Мужчина, которого эвакуировали из сгоревшего дома престарелых в Харькове, 24 января скончался в больнице. Однако ожогов он не имел.

От чего умер мужчина Врачи уверяют, что мужчина умер от стресса. Об этом 24 каналу сообщили в пресс-службе ГСЧС Харькова. Важно Пожар в доме престарелых в Харькове: обнародовали имена и возраст всех погибших Теперь число жертв в результате пожара достигло 16 человек. Новость дополняется...