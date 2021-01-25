В больнице скончался еще один житель харьковского дома престарелых: причина
Мужчина, которого эвакуировали из сгоревшего дома престарелых в Харькове, 24 января скончался в больнице. Однако ожогов он не имел.
От чего умер мужчина
Врачи уверяют, что мужчина умер от стресса. Об этом 24 каналу сообщили в пресс-службе ГСЧС Харькова.
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Теперь число жертв в результате пожара достигло 16 человек.
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