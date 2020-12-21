В одном из медицинских учреждений Днепровского района Киева поставили елку, и здесь нет ничего необычного – Новый год на носу. А вот украсили деревце таки крайне необычно.

Елка в "антикоронавирусному стиле" появилась в одной из больниц Киева. Ее одели в защитный медицинский костюм. Фото в доказательство этого опубликовали в фейсбук-сообществе "Типичный Киев" 20 декабря.

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"В больнице на Тычины (Днепровский район Киева – 24 канал) уже тоже елку украсили. А вы украсили?" – спрашивает автор публикации.

Кроме костюма неизвестные декораторы использовали все необходимые атрибуты 2020 "коронавирусного" года – защитное стекло, маску, перчатки, и даже бахилы.

А вот с верхушкой елки решили не экспериментировать (есть у Киева негативный опыт с этим аспектом) и поставили традиционную звезду.



"Антикоронавирусная" елка в одной из больниц Киева / Фото "Типичный Киев"

Да, зимой 2020 украшать елки в необычном стиле – можно сказать, тренд:

Вот, вспомним хотя бы скандал вокруг елки в Киеве, на которую надели ведьмовскую шляпу.

Шляпа стала поводом к незаурядному общественному резонансу, в итоге ее даже заменили на традиционную звезду.

По поводу елки в больнице в Киеве – что ж, здесь остается только надеяться, что в этом случае не сработает правило: "Как встретишь Новый год, так его и проведешь".

Реакция украинцев. Как это обычно бывает в подобных случаях, часть пользователей соцсетей решили написать возмутительные посты. Но большинство комментирующих с юмором и доброжелательностью оценили креатив медиков.



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