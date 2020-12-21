В больнице в Киеве елку украсили в "коронавирусном стиле": забавное фото
В одном из медицинских учреждений Днепровского района Киева поставили елку, и здесь нет ничего необычного – Новый год на носу. А вот украсили деревце таки крайне необычно.
Елка в "антикоронавирусному стиле" появилась в одной из больниц Киева. Ее одели в защитный медицинский костюм. Фото в доказательство этого опубликовали в фейсбук-сообществе "Типичный Киев" 20 декабря.
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"В больнице на Тычины (Днепровский район Киева – 24 канал) уже тоже елку украсили. А вы украсили?" – спрашивает автор публикации.
- Кроме костюма неизвестные декораторы использовали все необходимые атрибуты 2020 "коронавирусного" года – защитное стекло, маску, перчатки, и даже бахилы.
А вот с верхушкой елки решили не экспериментировать (есть у Киева негативный опыт с этим аспектом) и поставили традиционную звезду.
"Антикоронавирусная" елка в одной из больниц Киева / Фото "Типичный Киев"
Да, зимой 2020 украшать елки в необычном стиле – можно сказать, тренд:
- Вот, вспомним хотя бы скандал вокруг елки в Киеве, на которую надели ведьмовскую шляпу.
- Шляпа стала поводом к незаурядному общественному резонансу, в итоге ее даже заменили на традиционную звезду.
По поводу елки в больнице в Киеве – что ж, здесь остается только надеяться, что в этом случае не сработает правило: "Как встретишь Новый год, так его и проведешь".
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