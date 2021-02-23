После 4 месяцев пребывания в состоянии комы в харьковской больнице умерла потерпевшая, которую снес Volkswagen Passat под управлением 22-летнего Хенди Али.

О смерти женщины написал в фейсбуке депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк. По словам политика, женщина умерла в воскресенье, 22 февраля.

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С момента аварии медики пытались спасти жизнь пострадавшей, но не смогли этого сделать.

Али до сих пор под стражей

В комментариях к своей публикации Черняк отметил, что иностранец, который наехал на пешеходов, в настоящее время находится в СИЗО.

Другие же пострадавшие уже восстановились после полученных травм.

В это воскресенье в больнице умерла Татьяна – девушка, пострадавшая в ДТП на проспекте Науки в начале ноября прошлого года. Увы, несмотря на все старания, медикам не удалось ее спасти! Будем добиваться максимально возможного наказания для виновника ДТП,

– отметил депутат.

Что известно о ДТП на проспекте Науки в Харькове

авария произошла 7 ноября 2020 года, когда водитель на легковом автомобиле сбил 4 человек, стоявших на островке безопасности;

впоследствии стало известно, что виновник ДТП должен был находиться в СИЗО из-за дела о драке с применением ножа, но его выпустили под залог в 105 тысяч гривен;

злоумышленника посадили под стражу. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения.

Если суд признает Хенди Али виновным, ему грозит от 3 до 8 лет заключения с лишением прав на 3 года после освобождения.