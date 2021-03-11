В больницах Подкарпатского воеводства в Польше до сих пор находятся более 20 пострадавших в смертельном ДТП возле Кашице. В тяжелом состоянии остаются 2 человека.

Генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк рассказал, что из больницы выписали пострадавшего мужчину. Он решил вернуться к родным, которые находятся в Польше.

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Накануне из больницы выписали одного мужчину. Поэтому, сейчас в больницах находится еще 21 человек, двое из которых остаются в тяжелом состоянии,

– заявил Павлюк.

Уже до конца следующей недели в Украину перевезут еще 3 – 4 пострадавших. Они не могут самостоятельно передвигаться, поэтому к перевозке привлекут кареты скорой помощи. К счастью, жизни этих людей ничего не угрожает. Однако им необходима длительная реабилитация.

Когда в Украину привезут тела погибших

Генконсул рассказал, что похоронная фирма завершает сбор всех документов, необходимых для перевозки тел погибших.

"Тела 5 украинцев планируют вывозить двумя катафалками завтра. Если до завтра не удастся подготовить все документы, то отправку тел отложат до понедельника", – сообщил Павлюк.

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