Более тысячи украинцев родились в Чехии в 2020 году: какие имена самые популярные
В 2020 году посольство Украины в Чехии зарегистрировало на 119 новорожденных украинцев больше, чем в прошлом году. Всего в стране в течение года родилось 1 086 детей.
Речь идет о тех детях, которые получили гражданство Украины. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
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Более тысячи новых украинцев в Чехии
По его словам, каждый год он подписывает сотни решений о приобретении гражданства Украины маленькими украинцами, которые родились в Чехии.
В прошлом году таких новых граждан Украины мы в посольстве зарегистрировали 967, в позапрошлом – 899, а в нынешнем 2020 году – 1086,
– отметил Перебийнис.
Он отметил, что из них – 548 девочек и 538 мальчиков.
Самые популярные женские имена
Среди девочек самым популярным именем было София, их зарегистрировали 52 человека. Кроме того, популярностью пользовались имена:
- Эмилия – 35;
- Анна – 22;
- Виктория – 21;
- Мария – 19;
- Николь – 18;
- Ева – 10;
- Саломея – 8;
- Ванесса – 7.
Самые популярные мужские имена
Среди мальчиков преобладало имя Даниэль – аж 42, а также:
- Иван – 17;
- Василий – 10;
- Доминик – 10;
- Теодор – 4.
Были и более экзотические имена, например Офелия или Бенжамин.
Посол Украины в Чехии пожелал всем новым гражданкам и гражданам крепкого здоровья и счастливой судьбы. "Верю, что в каком бы уголке планеты эти маленькие украинцы не жили, когда вырастут, они будут помнить, где их корни, знать родной язык и гордиться, что являются гражданами Украины", – добавил Перебийнис.
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