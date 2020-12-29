В 2020 году посольство Украины в Чехии зарегистрировало на 119 новорожденных украинцев больше, чем в прошлом году. Всего в стране в течение года родилось 1 086 детей.

Речь идет о тех детях, которые получили гражданство Украины. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

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Более тысячи новых украинцев в Чехии

По его словам, каждый год он подписывает сотни решений о приобретении гражданства Украины маленькими украинцами, которые родились в Чехии.

В прошлом году таких новых граждан Украины мы в посольстве зарегистрировали 967, в позапрошлом – 899, а в нынешнем 2020 году – 1086,

– отметил Перебийнис.

Он отметил, что из них – 548 девочек и 538 мальчиков.

Самые популярные женские имена

Среди девочек самым популярным именем было София, их зарегистрировали 52 человека. Кроме того, популярностью пользовались имена:

Эмилия – 35;

Анна – 22;

Виктория – 21;

Мария – 19;

Николь – 18;

Ева – 10;

Саломея – 8;

Ванесса – 7.

Самые популярные мужские имена

Среди мальчиков преобладало имя Даниэль – аж 42, а также:

Иван – 17;

Василий – 10;

Доминик – 10;

Теодор – 4.

Были и более экзотические имена, например Офелия или Бенжамин.

Посол Украины в Чехии пожелал всем новым гражданкам и гражданам крепкого здоровья и счастливой судьбы. "Верю, что в каком бы уголке планеты эти маленькие украинцы не жили, когда вырастут, они будут помнить, где их корни, знать родной язык и гордиться, что являются гражданами Украины", – добавил Перебийнис.