Глава Офиса президента Андрей Ермак опровергает утверждения своего предшественника на посту – Андрея Богдана – что президент за год "забронзовел". Ермак уверен, что Зеленский совсем не изменился и называет его "самым скромным человеком".

Источник: "Новое время".

Свою характеристику главе государства Ермак дал в интервью.

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Я знаю Владимира Александровича много лет, он остался таким же человеком, порядочным, очень честным, очень тактичным, хорошо воспитанным, образованным, каким он и был. Мы встречаемся с вами в день его рождения, и, наверное, более скромного человека не найти,

- сказал Ермак.

Ермак уверен, что власть не изменила Зеленского

Глава Офиса президента уверен, что власть меняет большинство людей, однако Зеленского это вроде бы не касается.

Также Ермак заверил, что не защищает президента от критической информации. Говорит, что Зеленский "знает все и обо всем – от самых критических до самых негативных вещей". Свою задачу Ермак очертил, как подача объективной информации.

Он максималист, ему хочется, чтобы позитивные сдвиги и победы происходили каждый день. И он постоянно работает над тем, чтобы это было так. И когда это пролонгируется во времени, у него это вызывает недовольство – прежде всего собой: он очень самокритичный человек,

- заверил Ермак.

По словам главы ОПУ, президента могут раздражить проявления непорядочности и несправедливости.

Интересно! Совсем другие характеристики президенту Зеленскому дал предшественник Ермака в должности Андрей Богдан. По словам Богдана, за год президентства Зеленский изменился. Имидж "простого парня" меняют на "Брежнева". Об этом Богдан заявил в интервью Дмитрию Гордону.