Более 60% украинцев поддерживают введение жесткого карантина
В конце марта 61% украинцев поддерживает введение жесткого карантина в случае роста уровня заболеваемости COVID-19, 37% – против. Поддержка усиленных ограничений выросла с начала марта, тогда она составляла 56%.
Источник:"Рейтинг"
Об отношении украинцев к возможному введению усиленных карантинных ограничений по всей стране и в отдельных регионах свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
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Что украинцы думают о жестком карантине
- 61% опрошенных поддерживает введение жесткого карантина в случае роста уровня заболеваемости коронавирусом. Для сравнения: в начале марта таких было 56%. Зато 37% – противоположного мнения.
- 68% за введение жестких ограничений только в регионах, где ситуация с заболеваемостью является опасной, 26% – за локдаун на всей территории Украины.
Как изменилось отношение к жесткому карантину / Инфографика "Рейтинга"
Где надо вводить карантин / Инфографика "Рейтинга"
Как опрошенные оценивают уровень заболеваемости в стране
С начала месяца резко увеличилось количество тех, кто считает, что уровень заболеваемости COVID-19 растет.
- в конце марта так считают 68% опрошенных, в начале месяца – 37%;
- 22% убеждены, что уровень не изменился;
- 5% говорят, что он уменьшился.
Украинцы согласовывают, что количество заражений растет / Инфографика "Рейтинга"
Что известно об опросе?Его в течение 23 – 24 марта провела группа "Рейтинг". Путем телефонных интервью опросили 2 500 респондентов в возрасте от 18 лет со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
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