В конце марта 61% украинцев поддерживает введение жесткого карантина в случае роста уровня заболеваемости COVID-19, 37% – против. Поддержка усиленных ограничений выросла с начала марта, тогда она составляла 56%.

Об отношении украинцев к возможному введению усиленных карантинных ограничений по всей стране и в отдельных регионах свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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Что украинцы думают о жестком карантине

61% опрошенных поддерживает введение жесткого карантина в случае роста уровня заболеваемости коронавирусом. Для сравнения: в начале марта таких было 56%. Зато 37% – противоположного мнения.

введение жесткого карантина в случае роста уровня заболеваемости коронавирусом. Для сравнения: в начале марта таких было 56%. Зато 37% – противоположного мнения. 68% за введение жестких ограничений только в регионах, где ситуация с заболеваемостью является опасной, 26% – за локдаун на всей территории Украины.



Как изменилось отношение к жесткому карантину / Инфографика "Рейтинга"

Где надо вводить карантин / Инфографика "Рейтинга"

Как опрошенные оценивают уровень заболеваемости в стране

С начала месяца резко увеличилось количество тех, кто считает, что уровень заболеваемости COVID-19 растет.

в конце марта так считают 68% опрошенных, в начале месяца – 37%;

22% убеждены, что уровень не изменился;

5% говорят, что он уменьшился.



Украинцы согласовывают, что количество заражений растет / Инфографика "Рейтинга"