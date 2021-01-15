Более 50 сантиметров снега: какие области больше всего замело
По всей Украине прошли сильные снегопады. Больше всего осадков выпало в Ивано-Франковской области – местами высота снежного покрова там достигает 53 сантиметров.
Снегопады, которые сначала прошли в восточных и южных областях, добрались и других регионов. Об этом свидетельствует карта на сайте Укргидрометцентра.
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На ней видно, что больше всего снега выпало в западных областях.
Где снега выпало больше всего
- в Ивано-Франковской области местами высота снега составляет 53 сантиметра;
- возле Ужгорода – 33 сантиметра;
- в Хмельницкой области, неподалеку Шепетовки снега выпало 16 сантиметров;
- на Волыни – до 15 сантиметров;
- в Днепропетровской области местами покров достигает 14 сантиметров;
- в Ровненской области – 13 сантиметров.
- В Киеве высота снега тоже составляет 13 сантиметров;
- в Харьковской области, у Краснограда насыпало 11 сантиметров снега;
- в Запорожье – 8 сантиметров.
Где меньше всего снега
- в Херсонской области покров на уровне 2 сантиметров;
- в Одесской – от 0,5 до 8 сантиметров;
- в Крыму – пол сантиметра.
Какие области больше всего замело снегом / Скриншот из сайта Укргидрометцентра
Погода в Украине: прогноз
- В середине января в Украину пришла настоящая зима – со снегом и морозами. Столбики термометров опустятся до -21 градуса.
- Такая ситуация сохранится до 20 января, а потом немного потеплеет. Подробнее читайте здесь.
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