По всей Украине прошли сильные снегопады. Больше всего осадков выпало в Ивано-Франковской области – местами высота снежного покрова там достигает 53 сантиметров.

Снегопады, которые сначала прошли в восточных и южных областях, добрались и других регионов. Об этом свидетельствует карта на сайте Укргидрометцентра.

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На ней видно, что больше всего снега выпало в западных областях.

Где снега выпало больше всего

в Ивано-Франковской области местами высота снега составляет 53 сантиметра;

местами высота снега составляет возле Ужгорода – 33 сантиметра;

в Хмельницкой области, неподалеку Шепетовки снега выпало 16 сантиметров;

на Волыни – до 15 сантиметров;

в Днепропетровской области местами покров достигает 14 сантиметров;

в Ровненской области – 13 сантиметров.

В Киеве высота снега тоже составляет 13 сантиметров;

в Харьковской области, у Краснограда насыпало 11 сантиметров снега;

в Запорожье – 8 сантиметров.

Где меньше всего снега

в Херсонской области покров на уровне 2 сантиметров;

в Одесской – от 0,5 до 8 сантиметров;

в Крыму – пол сантиметра.

Какие области больше всего замело снегом / Скриншот из сайта Укргидрометцентра

Обратите внимание! Ранее в Укравтодоре назвали 11 областей, в которых до сих пор снежит. Там, где участки уже удалось расчистить, дорожное покрытие все равно еще не успело высохнуть.

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