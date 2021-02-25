Российские и украинские 426 сайтов продолжат работать несмотря на решение суда об их запрете. Все потому, что правоохранители закрыли уголовное производство и отозвали сопроводительное письмо к регулятору, который должен был выполнить постановление.

Решение о закрытии дела и отмене ареста на имущественные права интеллектуальной собственности якобы одобрил прокурор. Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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По ее словам, прокурор не принимал участия в заседании суда. "Его даже не уведомили о суде, постановление он тоже не получал. То есть суд без участия стороны обвинения принял решение".

Кто подавал иск о запрете сайтов

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, с жалобой о якобы совершении в отношении него мошеннических действий в полицию еще 17 декабря 2020 года обратился Александр Пан.

Геращенко подчеркнул, что Пану не нравилось, что на сайтах писали, что он "жулик и мошенник". Полиция зарегистрировала его заявление, потому что после реформы уголовно-процессуального законодательства обязана это делать.

Далее Пан и его адвокаты обратились в Голосеевский районный суд с требованием наложить арест на сотни сайтов, "которые в разное время что-то о нем писали".



Александр Пан обратился в суд с требованием запретить 426 сайтов / Фото Pavlovsky News

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Кто вынес приговор

Дело автоматически направили судье Екатерине Плахотнюк. 4 февраля она признала, что сайты размещали материалы, унижающие честь и достоинство Пана. Судья наложила на интернет-ресурсы арест.

Реакция Геращенко на блокировку сайтов

Заместитель министра анонсировал закрытие дела.

Уголовное производство будет истребовано в Главное следственное управление с целью проведения основательной проверки и, в случае отсутствия состава преступления, а также по решению следователя и прокурора, будет закрыто,

– заявил чиновник.

Он добавил, что лица, которые пострадали от решения Плахотнюк, должны написать жалобу на судью в Высший совет правосудия.

Геращенко призвал нардепов внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также ввести следственную проверку заявлений граждан, "чтобы отсеивать подобного рода заказные дела".

Геращенко также отметил важность урегулировать законодательство об информации.