Уже более 200 дней как его объявили на Донбассе. Впрочем, и в дальнейшем на передовой есть обстрелы, раненые и погибшие украинские военные.

Несмотря на заверения, что режим тишины продолжается до сих пор, в Вооруженных силах Украины назвали эти действия боевиков провокационными. В то же время признались, что в последнее время ударов на линии стало больше.

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"Они активизируются, как правило, либо во время заседания Трехсторонней контактной группы, или, как сейчас мы наблюдаем, после решений Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно наложения санкций", – отметил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Гармаш: обострения не из-за санкций

И длится это уже несколько недель. Каналы Виктора Медведчука закрыли еще в начале февраля, санкции применили и против их юридического владельца и "карманного кошелька" кума Путина Тараса Козака. Впоследствии в списке оказался и сам пророссийский нардеп с женой Оксаной Марченко.

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Впрочем, представитель Украины в ТКГ на Донбассе имеет другую версию. По его словам, есть реакция Москвы на изменение политики государства Украина в отношении России, относительно конфликта на Донбассе.

Я думаю, что это обострение вызвано не санкциями, а тем, что Москва увидела, что она не смогла достичь тех целей, которые ставила перед собой, соглашаясь на перемирие,

– отметил Гармаш.

А цель – дестабилизировать ситуацию и перетянуть одеяло на себя – заверил Сергей Гармаш. Москва хотела снизить статус "нормандской четверки", в то же время повысить его для ТКГ.



Война на Донбассе / Фото AFP

И через нее юридически признать представителей временно оккупированных территорий Украины и непосредственно незаконную группировку. Кроме того, подчеркнуть свой нарратив относительно гражданской войны, ведь у ТКГ нет представителей стран-союзников. И так снять с себя еще и западные санкции. Впрочем, не сложилось.

Россия имеет только военный инструмент влияния

"И снова восстановила свой единственный инструмент влияния на Украину – это военный. Москва увидела, что теряет политический инструмент в виде фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и Медведчука, на которого она делала ставку, и еще пропагандистов из каналов. Но я считаю, что обострение началось раньше", – заметил Гармаш.

Почему происходит обострение на Донбассе: смотрите видео 24 канала

Ситуация вернется к объявлению режима тишины

Относительно возможного наступления на Украину со стороны пророссийских боевиков в ближайшее время – Гармаш судить не берется. Впрочем, говорит, что возвращение ситуации к объявлению режима тишины 22 июля 2020 года – правдивое.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала

А вот военный эксперт Игорь Романенко сказал, что даже если сейчас присутствие врага на Донбассе, по словам главнокомандующего ВСУ, не наращивается и контролируется, от обострения вплоть до наступления – мы не застрахованы.

Путин готовится, вооруженные силы готовятся. Отработаны соответствующие планы к возможным весенним действиям. Он оказывает влияние, проверяет реакцию, прежде всего, развитых стран,

– подчеркнул Романенко.

И вероятность активных военных действий, по мнению эксперта, наиболее возможна посреди весны. Кроме того, у "хозяина" Кремля уже озвучили амбиции. На прошлой неделе в Донецке собрались российские пропагандисты, и на той встрече заговорили о захвате территорий, контролируемых Киевом.

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Далее же боевики, под негласным руководством Путина, хотят объединить так называемые "ДНР" и "ЛНР" в одну непризнанную квазиреспублику под председательством Виталия Захарченко – того самого министра внутренних дел Украины времен Януковича, который сразу после Революции Достоинства сбежал в Россию.