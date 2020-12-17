Боль утраты не передать словами: как жена и сын Кернеса отреагировали на его смерть
Жена Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская, а также пасынок мэра Харькова Родион Гайсинский, одними из первых сообщили о его смерти. В своих соцсетях они написали о том, какая утрата их постигла.
Так, Гайсинская обнародовала в своем инстаграме черно-белое фото с мужем и написала, что он для нее незаменимый. Свое детское фото с отчимом в инстаграме разместил и Родион Гайсинский.
Важно Умер Геннадий Кернес
Говорят, нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то другого. Ты – лучший из лучших. Любим и скорбим. Больно очень,
– написала Гайсинская.
В свою очередь, ее сын написал пространное сообщение о том, как Геннадий Кернес стал ему отцом и как воспитывал его.
"Ты был самым сильным и всегда боролся до конца. Ты ушел из жизни победителем. В детстве я спросил, могу ли я называть тебя папой? Ты ответил, что если это произойдет, то ты будешь самым счастливым человеком на земле. Тогда я еще не понимал, что этим ты сделал меня самым счастливым сыном", – говорится в посте Родиона Гайсинского.
Он также добавил, что вместе с Геннадием Кернесом "уходит целая эпоха" и трогательно дописал: "Я люблю тебя, папа".
Умер Геннадий Кернес: коротко
- Геннадий Кернес еще летом прекратил появляться на людях, а в сентябре поползли слухи о том, что он заболел коронавирусом. Впоследствии это подтвердили в мэрии Харькова.
- Сперва Кернеса лечили в местной больнице, но потом отправили самолетом в клинику "Шарите" в Берлине.
- Несмотря на отсутствие Кернеса в разгар избирательной кампании, он получил большинство голосов харьковчан на местных выборах.
- 11 декабря стало известным о том, что состояние здоровья Кернеса значительно ухудшилось и ему пришлось перейти на полный диализ из-за отказа двух почек.
- 17 декабря стало известно о смерти Геннадия Кернеса.
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