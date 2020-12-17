Жена Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская, а также пасынок мэра Харькова Родион Гайсинский, одними из первых сообщили о его смерти. В своих соцсетях они написали о том, какая утрата их постигла.

Так, Гайсинская обнародовала в своем инстаграме черно-белое фото с мужем и написала, что он для нее незаменимый. Свое детское фото с отчимом в инстаграме разместил и Родион Гайсинский.

Важно Умер Геннадий Кернес

Говорят, нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то другого. Ты – лучший из лучших. Любим и скорбим. Больно очень,

– написала Гайсинская.

В свою очередь, ее сын написал пространное сообщение о том, как Геннадий Кернес стал ему отцом и как воспитывал его.

"Ты был самым сильным и всегда боролся до конца. Ты ушел из жизни победителем. В детстве я спросил, могу ли я называть тебя папой? Ты ответил, что если это произойдет, то ты будешь самым счастливым человеком на земле. Тогда я еще не понимал, что этим ты сделал меня самым счастливым сыном", – говорится в посте Родиона Гайсинского.

Он также добавил, что вместе с Геннадием Кернесом "уходит целая эпоха" и трогательно дописал: "Я люблю тебя, папа".

Умер Геннадий Кернес: коротко