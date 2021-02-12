Как только ZIK, NewsOne и 112 пропали из эфира, влияние кума Путина Виктора Медведчука существенно пошатнулся. Его понемногу начали рвать на куски его же пророссийские соратники.

Джерело: "Права на правду" на 24 каналі

Доброзичливців, які хочуть посунути Медведчука з поля проросійського електорату в Україні вистачає. Це навіть частина ОПЗЖ, яка контролюється так званою газовою групою.

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Частини ОПЗЖ

► Як відомо, партія "Опозиційна Платформа – За Життя" – не монолітна, а складається з двох великих груп. Одну частину партії контролює Медведчук з Рабіновичем, який має свій вихід на Кремль і своїх депутатів.

► Друга частина ОПЗЖ контролюється так званими "газовиками" або тріо Фірташ – Бойко – Льовочкін. Вони теж мають свої давні зв’язки з Росією ще з часів скандально відомої газової оборудки "РосУкренерго".

Між цими двома групами всередині партії завжди точилася боротьба за вплив, яка, ніколи не доходила до відвертого розколу, бо завжди вчасно гасилася Кремлем. Однак, коли після закриття телеканалів, позиції Медведчука послабли, газова група очікувано спробувала перехопити ініціативу в партії.

Юрій Бойко

І ось уже Юрій Бойко – один з лідерів ОПЗЖ відверто розповідає, що він взагалі-то проти закриття цих каналів, але у медведчуківському телехолдингу його не дуже і любили.



Юрій Бойко / Фото Liga.net

Наприклад, на 112-й канал регулярно запрошували представника "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка або лідера такої свідомої патріотичної сили, як "Свобода". А от колегу Медведчука по партійному керівництву – Юрія Бойка – не поспішали.

Євген Мураєв

Але, куди більш відверто про кума Путіна та методи його роботи в Україні днями розповів інший представник проросійського табору – власник телеканалу "НАШ" Євген Мураєв.



Євген Мураєв / Фото "Точка доступу"

Він нагадав, що колись створив партію "За Життя", ту саму, яка потім стане ОПЗЖ. Але, Вадим Рабінович разом з Медведчуком у нього цю партію банально "віджали", викинувши самого Мураєва з ним же створеної політичної сили.

Щобільше, Мураєв додав, що коли він спробував відстояти позиції у своїй же партії й протистояти там посиленню Медведчука, то кум Путіна через Кремль йому помстився санкціями на бізнес-активи Мураєва у Росії.

Зрештою, самого Мураєва викинули й з ОПЗЖ і задешево у нього забрали телеканал NewsOne, після чого він і відкрив канал "НАШ", який у своїй редакційній політиці не дуже відрізняється від заблокованих медведчуківських телеканалів.

У підсумку, Мураєв пропонує поставити хрест на Медведчуку, оскільки, на його думку, з кумом Путіна у проросійських сил в Україні шансів взяти владу просто немає.

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Як же виявляється чудодійно подіяло на проросійський табір, введення санкцій проти медведчуківських телеканалів. Ось тобі Юрій Бойко, який днями заявив, що Крим – це Україна, і ніяк інакше. А Євген Мураєв розповів, що Медведчук, виявляється, – рейдер і путінський посіпака, який віджимає власність і працює проти України.