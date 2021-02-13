История супругов Натальи и Николая Шуль – это лучшее доказательство, что настоящая любовь может жить десятки лет. И никакие препятствия не способны ее разрушить. Даже война бессильна.

Наталья и Николай – бойцы батальона патрульной службы полиции особого назначения "Львов".

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История их любви началась еще в подростковом возрасте. Тогда их даже называли "Ромео и Джульеттой". После окончания школы Наталья и Николай поженились. Впоследствии у супругов родился сын.

Наталья и Николай признаются, что время не имеет власти над их чувствами. И сейчас они такие же сильные, как и 32 года назад.

В 2014 году на Востоке началась война. Наталья и Николай не остались в стороне. Они организовали волонтерское сообщество. Сначала изготавливали для воинов маскировочные сетки, впоследствии начали доставлять военным продукты. Автомобиль продали, чтобы купить оптические принадлежности для украинских защитников.

Через некоторое время Наталья и Николай поехали в зону АТО. Там они помогали воинам. Пока Николай ремонтировал автомобили, Наталья вместе с волонтерами ездила на передовую, доставляла все необходимое военным.

Впоследствии супруги вступили в батальон патрульной службы полиции особого назначения "Львов". Первое патрулирование прошло в Мариуполе Донецкой области. Там Наталья и Николай патрулировали улицы, чтобы жители города чувствовали себя в безопасности.

По словам Натальи, каждая ротация – это очень большая ответственность. В то же время это и смысл жизни. Супругов окружают замечательные люди.

"Мы счастливы, что имеем возможность служить гражданам Украины, охранять их жизнь и безопасность", – рассказала Наталья.

Супруги признаются: легко не было никогда, но они всегда вместе – в горе и радости.

Если нужно, я могу взяться за мужскую работу, а Николай – готовить еду. Ведь главное в супружеской жизни – помогать друг другу, доверять и слышать свою половинку,

– заметила Наталья.

Во время службы на Донбассе с супругами происходят маленькие чудеса. Однажды Наталья нашла на военной позиции маленького котенка. Женщина пожалела животное и забрала с собой во Львов. Теперь худой и осунувшийся котенок повзрослел и стал прекрасным счастливым котом. Супруги назвали своего любимца Тимкой.

"Тимка – наш семейный талисман, без него не обходится ни одна поездка на Донбасс или на отдых. Кот всегда чувствует, что мы собираемся в дорогу, и сразу ищет, куда бы упаковаться – в рюкзак, каску, бронежилет... лишь бы его не оставили дома", – поделилась Наталья.

Весной 2021 года супруги снова отправятся на Донбасс. И, конечно, Тимка не останется дома.



Николай и Тимка / пресс-служба Нацполиции



Наталья и Тимка / пресс-служба Нацполиции