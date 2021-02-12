Требовали деньги у людей в нескольких регионах: бойцы "Альфы" задержали членов преступной группы
В Днепре сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа" провели удачную спецоперацию по задержанию членов банды, которые занимались запугиванием жителей Запорожской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей.
Источник:24 канал
По данным спецслужбы, группировкой руководил криминальный авторитет по прозвищу "Ариец", которого задержали еще в апреле прошлого года.
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После того, как лидер банды оказался под стражей, его соратники продолжили незаконную деятельность.
Как утверждают следователи, злоумышленники угрожали людям физической расправой, занимались поджогами их имущества и требовали деньги.
Что известно о деятельности группировки, что обезвредила СБУ
- Оперативники СБУ выяснили, что фигуранты дела требовали от финансового IТ-консультанта 70 000 долларов.
- Мужчины говорили, что за полученную сумму гарантируют ему возможность беспрепятственно заниматься бизнесом.
- Пострадавшему угрожали избиением и убийством.
При получении денег от пострадавшего 3 злоумышленников задержали. Один из них пытался убежать, но его догнали и скрутили.
Вскоре фигурантам дела сообщат о подозрении в вымогательстве, совмещенном с насилием, опасным для жизни или здоровья лица. Если суд признает вину мужчин, им грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Смотрите видео задержания членов межрегиональной группировки в Днепре:
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