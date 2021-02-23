Военные Вооруженных сил Украины начали подготовку по реагированию в разных местностях, в частности, в городах. Генштаб отрабатывает все планы.

Отрабатывают все возможные планы реагирования на обстановку. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак.

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Что рассказал Хомчак

По словам главнокомандующего, все планы вычисляют и составляют. О них сообщают соответствующему руководству Минобороны и государства.

Кроме того, Хомчак добавил, что украинские боевые воинские части готовят и к наступлению в условиях города.

Что касается наступательных действий – в прошлом году мы начали подготовку всех наших боевых воинских частей к действиям в наступлении на урбанизированной местности,

– заявил Хомчак.

Военный отметил, что к этому тоже надо быть готовыми.

Обратите внимание! Украинские десантники в марте проведут военные учения возле оккупированного Крыма. Бойцы будут отрабатывать реагирование на военную опасность. Тренироваться будут на суше и на море. Важно, что в то время оккупанты проведут учения своих подразделений в Крыму.