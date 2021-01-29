Работники офиса генпрокурора направили в суд уголовное дело относительно государственной измены, которую вероятно совершил военный Нацгвардии.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора, 24 канал

Бойцу одной из частей НГУ грозит от 12 до 15 лет заключения с конфискацией имущества. Если, конечно, его вину признают в суде.

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В Офисе Генерального прокурора утверждают, что "мужчина сотрудничал с иностранной спецслужбой". Впрочем, по данным источников 24 канала в СБУ, речь идет именно о российской ФСБ.

Что известно о госизмене нацгвардейца

По данным следствия, злоумышленник собирал информацию, которую ему заказывали:

относительно нахождения на территории воинской части иностранных представителей;

движения транспортных средств военных;

функциональных обязанностей командиров.

Передача секретных данных, по данным правоохранителей, привела к вреду обороноспособности Украины и ее государственной безопасности.