Сливал данные о перемещении техники: за госизмену будут судить бойца Нацгвардии
Работники офиса генпрокурора направили в суд уголовное дело относительно государственной измены, которую вероятно совершил военный Нацгвардии.
Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора, 24 канал
Бойцу одной из частей НГУ грозит от 12 до 15 лет заключения с конфискацией имущества. Если, конечно, его вину признают в суде.
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В Офисе Генерального прокурора утверждают, что "мужчина сотрудничал с иностранной спецслужбой". Впрочем, по данным источников 24 канала в СБУ, речь идет именно о российской ФСБ.
Что известно о госизмене нацгвардейца
По данным следствия, злоумышленник собирал информацию, которую ему заказывали:
- относительно нахождения на территории воинской части иностранных представителей;
- движения транспортных средств военных;
- функциональных обязанностей командиров.
Передача секретных данных, по данным правоохранителей, привела к вреду обороноспособности Украины и ее государственной безопасности.
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