"Слуги" боятся выгонять Дубинского из-за его мстительности, – Лещенко
Во фракции "Слуга народа" проходит сигнальное голосование в отношении депутата Александра Дубинского. Во время него депутаты должны решить, что делать с нардепом, против которого США ввели персональные санкции.
Источник: телеграм-канал Сергея Лещенко
Депутаты голосуют в специальном приложении для смартфонов. Экс-нардеп и член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко считает, что депутаты "боятся выгонять Дубинского".
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Что известно о голосовании
Оно является анонимным, его результаты доступны только владельцу приложения. По словам Лещенко, депутатам предложили 3 опции:
- поддержать Дубинского;
- выгнать его из фракции;
- снять с должности заместителя главы комитета по финансам.
Однако некоторые депутаты боятся голосовать, помня о мстительности Дубинского. Правда, непонятно, чем он может отомстить после того, как его канал удалили в YouTube, в недалеком будущем его забанят в фейсбуке, а в телеграме, судя по отпискам и комментариям, его поддержка опустилась ниже плинтуса,
– написал Лещенко.
Скандал вокруг Дубинского: главное
- 11 января США ввели санкции против Дубинского и некоторых украинских политиков.
- Их обвинили во вмешательстве в американские выборы.
- По данным СМИ, 25 января Зеленский попросил Дубинского добровольно выйти из фракции, но тот не согласился.
США ввели санкции против украинцев / Данные Минфин США / Инфографика 24 канала
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