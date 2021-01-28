Во фракции "Слуга народа" проходит сигнальное голосование в отношении депутата Александра Дубинского. Во время него депутаты должны решить, что делать с нардепом, против которого США ввели персональные санкции.

Источник: телеграм-канал Сергея Лещенко

Депутаты голосуют в специальном приложении для смартфонов. Экс-нардеп и член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко считает, что депутаты "боятся выгонять Дубинского".

Важно Вопрос об исключении Дубинского запоздалый, – нардеп назвала 3 выхода из ситуации

Что известно о голосовании

Оно является анонимным, его результаты доступны только владельцу приложения. По словам Лещенко, депутатам предложили 3 опции:

поддержать Дубинского; выгнать его из фракции; снять с должности заместителя главы комитета по финансам.

Однако некоторые депутаты боятся голосовать, помня о мстительности Дубинского. Правда, непонятно, чем он может отомстить после того, как его канал удалили в YouTube, в недалеком будущем его забанят в фейсбуке, а в телеграме, судя по отпискам и комментариям, его поддержка опустилась ниже плинтуса,

– написал Лещенко.

Скандал вокруг Дубинского: главное

11 января США ввели санкции против Дубинского и некоторых украинских политиков.

Их обвинили во вмешательстве в американские выборы.

По данным СМИ, 25 января Зеленский попросил Дубинского добровольно выйти из фракции, но тот не согласился.

Что известно о скандальном нардепе Александре Дубинском – читайте здесь.



США ввели санкции против украинцев / Данные Минфин США / Инфографика 24 канала