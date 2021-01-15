Система штрафов испугала нардепов-прогульщиков. Сейчас они жалуются, что могут потерять свои зарплаты.

Далее на очереди усиление ответственности за кнопкодавство. Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков заявил в интервью "Фокусу".

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Думаю, в ближайшее время мы введем дополнительные нормы, которые сделают кнопкодавство практически нереальным. Возможно, будем обсуждать введение штрафов. Как оказалось, на депутатов это действует,

– отметил Разумков.

Что еще сказал Разумков

Сперва он не верил в эффективность штрафов. Ему казалось, что депутаты будут относиться к ним поверхностно.

Однако впоследствии к спикеру подходили многие нардепы, которые жаловались, что им могут не выплатить зарплату. Разумков признался: среди этих людей были те, на кого сперва ни за что бы не подумал.

Спикер также заявил, что является сторонником того, чтобы за кнопкодавство народные избранники теряли мандаты.

Обратите внимание! Согласно украинскому законодательству, нардепов за прогулы лишают депутатских выплат. Только в течение 2020 года это помогло сэкономить для бюджета 30 миллионов гривен.