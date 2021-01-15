Боятся штрафов – Разумков о нардепах-прогульщиках и кнопкодавстве
Система штрафов испугала нардепов-прогульщиков. Сейчас они жалуются, что могут потерять свои зарплаты.
Далее на очереди усиление ответственности за кнопкодавство. Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков заявил в интервью "Фокусу".
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Думаю, в ближайшее время мы введем дополнительные нормы, которые сделают кнопкодавство практически нереальным. Возможно, будем обсуждать введение штрафов. Как оказалось, на депутатов это действует,
– отметил Разумков.
Что еще сказал Разумков
- Сперва он не верил в эффективность штрафов. Ему казалось, что депутаты будут относиться к ним поверхностно.
- Однако впоследствии к спикеру подходили многие нардепы, которые жаловались, что им могут не выплатить зарплату. Разумков признался: среди этих людей были те, на кого сперва ни за что бы не подумал.
- Спикер также заявил, что является сторонником того, чтобы за кнопкодавство народные избранники теряли мандаты.
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