Нардепы почтили минутой молчания 4 погибших под Шумами украинских воинов. На внеочередном заседании парламента о ситуации на фронте и гибели бойцов докладывал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Он отметил, что 26 марта группа украинских саперов работала возле Шумов. Они осматривали местность в поиске мин, дистанционно установленных накануне пророссийскими оккупантами. Во время выполнения задания от враждебного снайперского огня сначала погибли старший сержант Барнич, а также командир группы подполковник Коваль, который оказывал ему помощь.

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Еще двое военных из состава группы – старшина Бруска и старший солдат Гищук – получили ранения.

В то же время старший сержант Абрамович и старший солдат Гайченко, прибывшие поддержать эту группу военных, тоже попали под снайперский огонь и погибли на месте.

Хочу выразить соболезнования семьям военнослужащих и прошу вас, народные депутаты, почтить их память минутой молчания,

– сказал во время выступления в Раде Руслан Хомчак.

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Обратите внимание! Хомчак также рассказал, что, чтобы эвакуировать раненых и забрать тела погибших с места трагедии, было принято решение открыть огонь. Только после этого враг прекратил снайперские обстрелы. Также о ситуации сообщили представителям ОБСЕ.



Хомчак подчеркнул: боевики совершили циничный обстрел, они открыли огонь в спину военным.

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