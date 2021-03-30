В Раде минутой молчания почтили погибших под Шумами военных: видео
Нардепы почтили минутой молчания 4 погибших под Шумами украинских воинов. На внеочередном заседании парламента о ситуации на фронте и гибели бойцов докладывал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
Источник:24 канал
Он отметил, что 26 марта группа украинских саперов работала возле Шумов. Они осматривали местность в поиске мин, дистанционно установленных накануне пророссийскими оккупантами. Во время выполнения задания от враждебного снайперского огня сначала погибли старший сержант Барнич, а также командир группы подполковник Коваль, который оказывал ему помощь.
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Еще двое военных из состава группы – старшина Бруска и старший солдат Гищук – получили ранения.
В то же время старший сержант Абрамович и старший солдат Гайченко, прибывшие поддержать эту группу военных, тоже попали под снайперский огонь и погибли на месте.
Хочу выразить соболезнования семьям военнослужащих и прошу вас, народные депутаты, почтить их память минутой молчания,
– сказал во время выступления в Раде Руслан Хомчак.
В Раде почтили память погибших под Шумами военных: видео
Обстрел украинских защитников под Шумами: главное
- 26 марта в районе населенного пункта Шумы пророссийские боевики несколько часов обстреливали позиции украинских защитников. В результате 4 бойцов погибли, еще 2 – получили ранения.
- К сожалению, эвакуировать раненых бойцов и забрать тела погибших героев украинская сторона смогла не сразу. Только после длительных переговоров с участием ОБСЕ это удалось сделать.
- Президент Зеленский после трагического события объявил, что проведет беседы со всеми лидерами нормандской четверки. Он также добавил, что "цена войны, к сожалению, – жизнь наших людей, мужественных и непокоренных".
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