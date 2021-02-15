Наступательная операция украинских сил АТО под Мариуполем началась 10 февраля 2015 года. Тогда украинские военнослужащие уже вели бои за Дебальцево и продолжали защищать район Донецкого аэропорта.

Сама операция стала реакцией на обстрелы Мариуполя, которые устроили боевики "ДНР" в конце января. Чтобы оттянуть часть боевиков от Дебальцево и обезопасить Мариуполь от дальнейших обстрелов, приняли решение выдвинуться в сторону Новоазовска. Также обратят внимание Годовщина боев за Дебальцево: откровенные воспоминания добровольца До 11 февраля бойцы полка "Азов" закрепились в Широкино и соседнем Лебединском. За несколько дней им на помощь пришел батальон "Донбасс". О том, как украинские силы получили контроль над Широкино – населенным пунктом, который держит оборону Мариуполя – 24 каналу рассказали бойцы батальона "Донбасс", которые принимали участие в этой операции. Поворот не туда 15 февраля, как было согласовано на переговорах в Минске, активная фаза Широкинской операции была прекращена. Но режим прекращения огня в селе продлился только несколько часов. Больше об этом Пятая годовщина теракта в Мариуполе: жуткие воспоминания очевидцев трагедии Стороны перешли к интенсивным позиционным боем. Определенный промежуток времени Широкино было разделено на две части: украинские силы располагались на высотах и ​​в бывших оздоровительных центрах в западной части села, подразделения террористов ДНР – в частных домах в восточной части села. К 14 февраля в одном селе смешались все силы, и была полная неразбериха. Виктор Пилипенко ("Фаранцуз") говорит, что момент захода батальона "Донбасс" в Широкино был довольно трагическим эпизодом. "Колонна батальона "Донбасс" должна была заехать на свои позиции и занять высоту "Маяк", таким образом поменяв полк "Азов" там", – говорит он. По словам "Француза", колонна была длинная, поэтому ее разбили на две части. "Координировать вторую часть должен был боец ​​по кличке "Жак". Первая часть колонны, где я имел счастье быть, повернула на высоты, а вторая часть – пропустила этот поворот. И выехала прямо на позиции врага. Наш старшина псевдо "Царь" погиб сразу. Его снял снайпер. Старшина сидел за водителем в первой машине. Снайпер, очевидно, целился в водителя, но попал в старшину", – рассказал он. Виктор Пятигорец ("Добрый") был в части колонны, которая выехала на вражеские позиции. Говорит, водитель первой машины пропустил поворот из-за сумерков. Еще когда проезжали мимо поворот, я увидел, что на перекрестке нам парень какой-то машет. Но особое значение ему не придал. Уже потом мы в Харькове с ним встретились. Оказалось, это был парень из "Азова", хотел предупредить. Говорит: "Никто не ожидал, что вы прямо так выскочите и попрете на них". А мы просто с горы в Широкино и въехали. Потом узнали, что едва не метров 200 до вражеского штаба не доехали,

– говорит он. При этом, по его словам, боевики на их появление также не рассчитывали. "Выстрелом первую машину повредили, убили старшину, водителя контузило. Нам повезло, что наш КрАЗ был бронированным. Мы выскочили из машин. Заняли оборону по двум сторонам от дороги. С двух сторон стрельба. Над нами ВОГи (гранатометные выстрелы – 24) начали взрываться. где-то – ДШП (станковый пулемет Дегтярева-Шпагина, крупнокалиберный пулемет – 24) работает, где-то – танчик гудит. Наши они, не наши – ничего не понятно. Местность не известна", – вспоминает он.



Бойцы "Донбасса" / Фото из архива

Тогда командир взвода Евгений Тельнов ("Усач") дал бойцам команду отходить. "Сам он пошел вперед с двумя парнями. Он пытался вытаскивать раненых из первой машины, подбитой боевиками. Сам получил ранения. "Усач" погиб – слишком близко туда зашел и его в упор практически застрелили", – говорит "Добрый".

Кто такой "Усач"? Евгений Тельнов – солдат Национальной гвардии, доброволец батальона "Донбасс".



Родился 20 ноября 1961 года в Кировограде. Заочно окончил Кировоградский институт сельскохозяйственного машиностроения по специальности "Обработка металлов резанием". До 1991 года работал в Кировоградском заводе радиоизделий. Затем был спортивным инструктором. С 1992 года занимался бизнесом.



Был активным участником Евромайдана. В рядах батальона специального назначения "Донбасс" принимал участие в боях за Артемовск, Попасную и Иловайск. Погиб в бою возле села Широкино 15 февраля 2015 года.



Посмертно награжден званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". Также посмертно получил орден "За мужество" III степени.

Гибель Усача

Сергей с позывным "Овод", который тогда ушел с "Усачем", говорит, что одним из спасенных раненых был Виталий Аваренко – один из самых известных бойцов батальона.

Через село проходит река и есть небольшой мост. Наш первый автомобиль, который расстреляли, почти на этом мосту стоял. На обочине без сознания лежал "Авери" – он успел спрыгнуть, отойти, но сознание после ранения потерял. Мы его оттащили к домам. Увидели, что несколько солдат из нашего взвода продвигаются вдоль частного сектора и передали "Авера" им. Пошли дальше к автомобилю. Водитель получил ранения в руку. Старшина был мертв. В кузове еще были солдаты – там кто получил контузию, кто как,

– вспоминает он.

Бойцам из машины дали приказ идти на край села, к другой части подразделения. Сами же пошли дальше, чтобы выяснить что там происходит.

"Мы шли вдоль дома. Слева была сплошная стена. Справа был огород и открытая местность, где не было как прятаться. Из домов, которые были за огородами, начали стрелять. Я успел отпрыгнуть назад. У "Усача" попала автоматная очередь. Хотел подползти к нему, но сделать это не было никакой возможности – стреляли. Я отполз, нашел, за что спрятаться, отстрелялся по окнам. Через несколько минут ко мне подполз командир 1-го отделения позывной "Брест". Рассказал ему, что попали в "Усача ", но оттянуть его оттуда возможности нет", – рассказывает Сергей.

Упорядочение хаоса

По словам "Доброго" первая ночь была тяжелой.

Оказалось, что за "Азовом" только 6 передних домиков, которые в начале села стоят. За ними – ярок, мостик, и основная часть Широкино. Мы заехали, руководства толком нет "азовцы" уже меняются, местность незнакомая, со всех сторон стреляют,

– рассказывает он.

Несколько бойцов "Азова", добавляет "Овод", остались до утра чтобы объяснить, что и где находится, откуда стреляют и ввести в курс дел. "Утром нам уже подвезли продукты, боеприпасы, забрали раненых, которые были. И началось обычное боевое жизни: днем ​​– обстрелы и перестрелки, ночью – в принципе тихо", – говорит он.



Широкино после боев / Фото 24 канал

"Француз" добавляет, что первое время ушло на то, чтобы разобраться с хаосом, который проходил вокруг. "Наш КрАЗ с боеприпасами и всей медициной, которую мы неосторожно составили туда, застрял на мосту. Когда готовились принимать раненых, начали собирать все, что можно было, чтобы обустроить пункт приема раненых", – рассказывает он.

"Когда "азовцы" поехали, тоже был немного хаос. В них задохнулся угарным газом один из операторов БМП. Я помогал его вытаскивать и откачивать. Мы приняли их позиции. У нас осталась мало личного состава, мало боеприпасов, левый флаг завязан в бою, минимум медикаментов, страшный холод. Греться фактически не было чем – была одна буржуйка на позиции. Ну, и постоянные обстрелы. Затем нам на подмогу прислали морскую пехоту на помощь", – добавляет "Француз".

Боевые будни

Впрочем, даже после того, как для украинских воинов в Широкино начались обычные боевые будни, спокойнее не стало – опасностей было немало. Поэтому, как вспоминает боец ​​подразделения Николай Анацкий, после ротаций в этом селе обычно все долго отсыпались.

Там на позициях круглосуточное дежурство было, все время что-то происходило, у каждого несколько бойниц. Когда начинается какое-то движение – все, даже те, кто отдыхает, поднимаются и идут стрелять. А происходило что-то часто. Когда страшно – надо шутить. Оно как-то невольно получается. На войне без шуток – вообще никак. У меня где-то видео есть, где товарищ стоит, стреляет из окна, у него проблема, тут же подбегает к нему другой – и стреляет из лука. Без юмора там просто психика не выдержит. Я еще тогда шутил, что когда мы приезжаем с ротаций, то у каждого ангел-хранитель, с любого, уходит в запой. У него работы за это время было много, и эта работа была нервной,

– говорит он.

"Овод" также добавляет, что моментов, когда ходили чуть ли не по лезвию, было немало. "Под снайперским огнем мы там побегали немало. У нас на этой улочке был крайний дом, в котором проход простреливался врагом. Чтобы из него выйти, ты открываешь дверь – и уже через несколько секунд прилетает пуля в двери. Поэтому мы ходили так: открываешь дверь, ждешь пулю, и только потом – быстро выскакивают. Так мы несколько дней бегали. Потом нашли какое-то полотно и начали цеплять его как защитные экраны, когда поняли, что рано или поздно эта беготня плохо для кого-то кончится", – вспоминает он.

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"Там действительно было много опасных моментов, особенно до того момента, пока у нас не появились свои позиции на так называемых эллингах. В мирной жизни это был ряд домиков для отдыха на берегу моря. Там были домики, небольшие гостиницы, катера стояли. Эта часть была не занята украинскими военными. Из-за этого диверсионно-разведывательные группы противника часто заходили нам в самый тыл и обстреливали наших АГС-ников с ВОГов. Прощупывали, насколько мы можем давать отпор", – добавляет "Француз".

Зачистка побережья

По его словам, в сам день зачистки было очень опасно. "Нас всячески пытались выбить из тех позиций. Мы не спали, по нам били по всему, из чего только можно было. Когда уже они поняли, что нас оттуда не выбьют, стало ясно, что мы окружили врага полумесяцем с высот. С тех пор стало гораздо легче отражать любые их атаки, потому что могли крыть их перекрестным огнем", – говорит он.

"Овод", который на тот момент уже исполнял обязанности командира взвода, рассказывает, что на побережье они планировали уехать на несколько часов, поэтому не брали с собой ни спальников, ни дополнительных боекомплектов. Но уже после высадки на побережье сообщили, что им там придется заночевать. Утром сказали, что надо атаковать по берегу и зачистить эллинги.

По верху шел один взвод, по низу – мой взвод. Нас поддерживал танк и ЗУ-шка. мы продвигались по пляжу. Дошли до яхтклуба – никто не стрелял. Началась зачистка. Мы прошли по этой улочке, проверили дома. На это ушло где-то полдня. Далее был открыта участок, а за ним – санаторий. Я думал, если занять его – получим выгодную позиция для обороны. Связался по рации с командиром, сообщил, что мы дошли, но можем продвинуться еще немного дальше. Он сказал, что можем идти. Те 100 метров открытого участка преодолели спрятавшись за танком. Один за другим мы проходили все здания санатория,

– рассказывает он.

Проверку завершили без всякого сопротивления. "Овод" предполагает, что когда боевики увидели, как они приближаются с поддержкой танков – то они просто стали отступать.



Во время зачистки побережья / Фото из архива

При этом добавляет, что тогда они могли продвинуться еще дальше, однако люди были истощены и если где-то враг начал сопротивляться, то неизвестно, чем это закончилось.

Если бы мы тогда пошли дальше, могли бы освободить все село уже тогда. Но истощение людей на тот момент решало все. Оно было колоссальным. Я много об этом думал потом. Если бы мы пришли днем, отдохнули, набрали с собой достаточно боеприпасов, то запросто пришли берегом до конца деревни и взяли бы ее в кольцо. Тогда сепары оставили бы его без боя. Но получилось так, как получилось,

– говорит он.

По словам "Француза", ближе к лету обстрелов становилось все меньше. В село начали заезжать наблюдатели ОБСЕ. "Когда они приезжали, то по нам не стреляли и враги делали вид, что перемирие якобы действует", – вспоминает боец.

Значение боев за Широкино

"Овод" говорит, что в боях под Широкино рассеивалась миф о силе русских войск.

Одна из наших позиций – лагерь "Маяк" – через две недели после того, как мы туда зашли, выглядела просто ужасно. Там была воронка на воронке, потому что обстрелы были постоянными. По всем правилам, после таких обстрелов там просто никого не должно было остаться – должна зайти пехота, добить раненых и все. Но мы не просто там выстояли. Мы еще и отбивались хорошо, и контратаковали,

– объясняет он.

На фоне этого, рассказы русских пропагандистов о русских войсках, которые за короткий промежуток времени могут продвинуться до Киева стремительно тускнел.

"Добрый" добавляет, что в этих боях батальон "Донбасс" раскрыл свой потенциал. "Мы зацепились в селе и показали максимально все, на что способны. К концу боев у врага уже не было желающих заходить туда – ни среди российской регулярной армии, ни среди наших коллаборационистов. Потому что мы с "азовцами" поочередно просто их перемалывали", – говорит он.

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И подчеркивает, что оставлять это село было нельзя: за ним в сторону Мариуполя украинским силам больше не за что зацепиться.

24 февраля 2016 года населенный пункт Широкино полностью перешел под контроль украинской армии. За несколько дней до того террористы оставили село, заминировав его территорию. Сейчас здесь встречаются единичные обстрелы. Этот населенный пункт продолжает держать оборону Мариуполя.