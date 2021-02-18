18 февраля 2015 года более 2,6 тысячи украинских военнослужащих окончательно оставили позиции на Дебальцевском плацдарме. Что происходило в боях за Дебальцево – читайте в нашем материале.

Бои между Вооруженными Силами Украины и пророссийскими боевиками в районе Дебальцево продолжались с июля 2014 года.

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С тех пор, как 28 июля украинские военные полностью освободили Дебальцево, образовался плацдарм, бои вокруг которого велись практически непрерывно. В него входили само Дебальцево, опорные пункты украинских сил вокруг него, а также дорога к Бахмуту, которая давала возможность наладить поставку всего необходимого для группы войск.



Так выглядела линия фронта в конце января 2015 года / Графика: штаб АТО

Этот небольшой плацдарм – всего 40 км в длину и до 20 км в ширину – создавал значительную угрозу для боевиков в оккупированной ими Горловке и существенно портил жизнь оккупантам в Макеевке, Шахтерске и Донецке. Он был удобен для наступательных действий украинской армии. Поэтому боевики тратили немало усилий, чтобы выровнять линию фронта.

Кроме того, этот плацдарм разделял две контролируемые сепаратистами агломерации. Это делало невозможным создание на оккупированных территориях единой "легитимной Новороссии", о которой тогда очень много говорили российские сепаратисты.

В январе 2015 года, после окончательного срыва Минских договоренностей, боевые действия в районе Дебальцевского плацдарма вспыхнули с новой силой.

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"Противник пытался любой ценой ликвидировать Дебальцевский выступ и захватить Донецкий аэропорт, тем самым заставив Украину идти на политические уступки во время переговорного процесса относительно особого статуса Донбасса, амнистии для боевиков, а также сроков и порядка проведения выборов в органы местного самоуправления", – вспоминает генерал-лейтенант Александр Сырский.

С чего начинались бои

Активное наступление сил боевиков на Дебальцевский плацдарм началось 25 января 2015 года. Как говорили политологи – с явной привязкой к предстоящей встрече "нормандской четверки" в Минске 11 февраля.

Основных направлений атаки было два: на Углегорск на западе плацдарма и на опорные пункты в Чернухино, Редкодубе и Никишино на востоке.

После массированной артподготовки вперед пошли пехота и танки боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Важно понимать, что если бы не массированная поддержка российской армии, то боевики не смогли бы столь мощно и успешно атаковать Дебальцевский плацдарм. Кроме поддержки, подразделения сепаратистов также получили от россиян вооружение и экипировку.

Бои за Дебальцево стали вторым после Иловайска масштабным случаем столкновения украинских сил непосредственно с российской армией в войне на Донбассе.

31 января украинские военные потеряли Углегорск, а через несколько дней – село Логвиново, возле которого проходила трасса из Дебальцево на Артемовск. После того, как отбить Логвиново не удалось, началась подготовка к отступлению. Которое существенно затягивалось из-за переговоров в Минске.

Бои были тяжелые и порой напоминали кадры из военных блокбастеров.

Николай Анацкий, который тогда в составе батальона "Донбасс" участвовал в боях за Дебальцево, вспоминает, что уже в первый боевой выезд туда подразделение попало на настоящую войну.

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"Заехали на блокпост "Крест" в Дебальцево. Выгрузились. Самые первые кадры, которые увидел на блокпосту – подъезжает скорая, и тянут ВСУ-шника с перебитой ногой. Горизонт весь горел. Вокруг – непрекращающиеся звуки разрывающихся снарядов, беспрерывные звуки боя, где-то прилетает недалеко от нас. Нас завели в здание, где кафешка была когда-то. Там окон уже не было, вместо них проемы позабивали то ли металлическими, то ли пластиковыми листами. Перекусили жареными пельменями со сгущенкой", – говорит боец.

Мы тогда сутки почти не спали, приехали и попадали на пол, кто где. Товарищ один, с позывным "Попс", упал, где стоял и заснул моментально. Я повалялся и понял, что не могу заснуть – адреналин в крови, сердцебиение и пульс такой мощный. На улице постоянно идут прилеты, каждую секунду буквально. Вот не было такого, чтобы хоть три секунды тишина была. Мы сразу приехали в такое место, где движение было жесткое. Я себе бой немножко не так представлял. Смотрел разные фильмы о войне, в игры играл... Война в реальности оказалась другой – грязь, пот, кровь, трупы. Совсем не киношная,

– вспоминает он.

С 13 по 15 февраля началась самая ожесточенная фаза боев.

"Честно, я такой артиллерии не видел ни в аэропорту, ни в полях, когда аэропорт уничтожали. И ты не то, что спать не мог, ты ничего не мог, ты два дня привыкал к беспощадным артиллерийским разрывам всю ночь. Там летело со всех сторон. Самое страшное было тем людям, которые находились непосредственно в Дебальцево... У меня было такое впечатление, что все ждали 15 февраля, чтобы не увозить с собой БК, все хотели его отстрелять. Потому что таких разрывов я не видел", – вспоминает десантник Иван Трембовецкий.

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Отступление из Дебальцево

Когда на переговорах в Минске стороны подписали новый пакет договоренностей, предусматривавший полное перемирие с 15 февраля, оно продержалось 8 минут.

Командир танка Роман Маринов, участвовавший в боях в составе 30-й отдельной механизированной бригады, называет тот период "Китайский Новый год на горизонте". Потому что обстрелы были все время. На некоторых постах расстояние между минами – 3 секунды.

Тогда как раз объявили очередное перемирие. И получилось так, что перемирие было везде, кроме Дебальцево – всю артиллерию свезли туда, чтобы нас "проучить". Мы когда выходили, у меня на танке ни одного целого бака не осталось, все поотрывало,

– вспоминает танкист.

"Вот там мы и встретились с русской "72-й", популялись. У меня еще пушка не работала, после первого выстрела оборвало на ловушке тросы, меня ранило, парализовало пол руки, не мог достать ручную ловушку, чтобы поднять. Наводчик был пограничником, он о таких приколах не знал, пришлось обходиться пулеметом. Но ничего, мы их отмутузили", – добавляет он.

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Отход украинских подразделений, удерживавших Дебальцевский плацдарм, начался в ночь с 17-го на 18 февраля. По версии Генерального штаба ВСУ, его удерживали так долго, чтобы сорвать планы боевиков по захвату Бахмута, Краматорска и дальнейшее движение в направлении Харькова.

Танкист Маринов признается, что выход из Дебальцево стал самым тяжелым опытом за весь его боевой опыт.

Сложнее не было нигде. Я тогда первый раз в танке, когда надо было действовать, не мог ничего сделать – так много наших пацанов было, что если бы я стрельнул из любого вида оружия, из любого погиб бы кто-то из своих. Я тогда просто уперся головой в люк и магазины свои автоматные выбрасывал, чтобы пацаны заряжались, и им было чем стрелять. Вылезти тоже не мог, потому что на люке человека два сидели, я его даже поднимал через силу,

– рассказывает Роман.

Одним из ключевых воспоминаний участников также стали проблемы со связью, которые возникли в некоторых подразделениях. Местами отсутствие связи со штабом провоцировало панику. Через это, как вспоминает Трембовецкий, ему и его подразделению пришлось самостоятельно указывать людям путь выхода, чтобы они видели, куда идти.

"Мы убежали, взяли флаг и побежали по полям, чтобы они поняли, что мы свои. Мы всем привлекали внимание, чтобы они уехали... Также начался артобстрел, и мы по этим полям бегали, вытаскивали раненых, была паника. Мы остановили одного пацана спросили, где командир, чтобы ему рассказать куда, что, зачем и что делается. Сказал, что нет его. Он не погиб, просто вчера ушел", - говорит он.

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Также добавляет, что не может сказать, что Дебальцево это был котел – выйти основным украинским силам все же удалось. "Просто люди должны понимать, что Дебальцево – это был полуостров на линии фронта. Здесь или нам нужно было наступать и равнять линию фронта по Дебальцево, или надо было из Дебальцево идти и равнять перед ним. По мне, наверное, правильно было на тот период отойти", - добавляет военный.

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